Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 9 al 13 marzo con una selezione di temi ed eventi dell’Ue e dell’Italia in Europa.

La settimana in breve

Lunedì 9 marzo si apre con la Conferenza Ambasciatori 2026, durante la quale l’Alto rappresentante Kaja Kallas, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono intervenute sulla situazione in Ucraina e in Iran. Durante l’incontro quotidiano della commissione europea con la stampa, il portavoce Olof Gill torna sul tema dell’Iran. Si tiene inoltre la Commissione sull’iniziativa “Legiferare meglio” con l’intervento dell’eurodeputata di fratelli d’Italia Mario Mantovani. Durante la sessione plenaria gli eurodeputati Antonella Sberna, Alessandra Moretti e Ilaria Salis sono intervenute sul tema del gender gap.

Martedì 10 marzo si apre con la discussione sull’housing: a margine dei lavori parlamentari gli eurodeputati Antonella Sberna, Nicola Zingaretti, Brando Benifei, Marco Falcone, Ilaria Salis e Irene Tinagli esprimono preoccupazione sul tema. In conferenza stampa l’eurodeputato tedesco del Partito popolare europeo Alex Voss presenta nuovi approcci per migliorare il sistema di licenze e contrastare le minacce online. Sul tema dell’energia gli interventi degli eurodeputati Benedetta Scuderi, Dario Tamburrano, Mariateresa Vivaldini, Paolo Borchia, Annalisa Corrado e Alessandro Ciriani.

Mercoledì 11 marzo si apre con l’intervento del viceministro degli Affari europei Marilena Raouna e Ursula von der Leyen sulla situazione in Iran e sul sostegno dell’UE a Cipro. In plenaria si discute anche la risoluzione contro gli abusi sui minori con Sardone, Inselvini, Furore e Magoni. Si parla inoltre di violenza politica con Ruotolo, Sardone, Tovaglieri, Vannacci, Fidanza e Ceccardi e di inclusione con Furore, Gemma, Gualmini e Princi.

Giovedì 12 marzo si apre con la sessione sulla prevenzione dell’obesità, con gli interventi di Torselli, Palmisano, Picaro e Lupo. Vengono adottate la risoluzione sul pacchetto protezione viaggiatori e quella sul traffico di esseri umani nella guerra Russia-Ucraina. Durante alcune interviste l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna parla della piattaforma Shein, mentre Borchia interviene su energia e case green.