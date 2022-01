Frutta e verdura, zero porzioni al giorno per un terzo degli europei

Frutta e verdura, zero porzioni al giorno per il 33% degli europei

Frutta e verdura, c’è ancora molta strada da fare per garantire un adeguato consumo giornaliero. Nonostante le raccomandazioni di tutte le istituzioni sanitarie, gli inviti alla corretta alimentazione e quant’altro, in Europa un cittadino su tre non mangia frutta e verdura ogni giorno.

Eurostat: quanta frutta e verdura mangi ogni giorno?

Nel 2019 un europeo su tre, il 33%, ha infatti riferito di non consumare frutta e verdura giornalmente. Solo il 12% della popolazione ha consumato le 5 porzioni al giorno (o più) consigliate. L’Italia è un po’ al di sotto di questo dato medio: le 5 porzioni al giorno vengono consumate da poco più del 10% della popolazione.

In media, oltre la metà della popolazione dell’UE (il 55%) ha dichiarato di mangiare tra 1 e 4 porzioni di frutta e verdura al giorno.

Frutta e verdura, meglio le donne

I dati dell’Eurostat sul consumo giornaliero di frutta e verdura, riferito alla popolazione over 15 anni, fotografano anche differenze su base nazionale e un gap di genere a favore delle donne.

Fra gli Stati dell’Ue, dice Eurostat, l’assunzione giornaliera più elevata di frutta e verdura, le 5 porzioni o più, è stata segnalata in Irlanda (33% della popolazione), nei Paesi Bassi (30%), in Danimarca (23%) e Francia (20%).

Al contrario, la quota di popolazione che consuma le 5 porzioni consigliate è sui livelli più bassi in Romania, dove solo il 2% della popolazione consuma giornalmente le 5 porzioni, seguita da Bulgaria e Slovenia (entrambe al 5%) e Austria (6%).

C’è un gap di genere, questa volta a favore delle donne che tendenzialmente mangiano più frutta e verdura e comunque sono quelle che meno segnalano di non consumarla.

L’assunzione giornaliera di frutta e verdura delle donne è dunque superiore a quella degli uomini.

In media europea, il 58% delle donne dichiara di mangiare da 1 a 4 porzioni rispetto al 51% degli uomini. Lo stesso vale per un’assunzione giornaliera di 5 porzioni o più (15% vs 10%). Sono più gli uomini a riferire di aver saltato del tutto il consumo di frutta e verdura. Le zero porzioni vengono segnalate dal 39% della popolazione maschile contro il 27% di quella femminile.