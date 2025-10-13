Giocattoli, il Consiglio approva le nuove regole di sicurezza

Il Consiglio ha approvato il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli. Le norme vietano o limitano l’uso di sostanze chimiche pericolose, interferenti endocrini, sensibilizzanti cutanei e PFAS

Giocattoli più sicuri con il divieto di sostanze chimiche nocive, di sostanze tossiche per la pelle e l’apparato respiratorio, di interferenti endocrini e di Pfas (con qualche esenzione in alcune componenti). Oggi il Consiglio ha approvato il regolamento sulla sicurezza dei giocattoli. La nuova legislazione, spiega una nota, “rafforza le norme di sicurezza, aumenta la protezione dalle sostanze chimiche nocive e promuove l’uso di passaporti digitali per i prodotti per facilitarne l’applicazione”.

Nuove norme per giocattoli più sicuri

Il nuovo regolamento sulla sicurezza dei giocattoli vieta o limita l’uso nei giocattoli di numerose sostanze chimiche pericolose, tra cui interferenti endocrini, sensibilizzanti cutanei, biocidi e sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS). Prevede inoltre un passaporto digitale del prodotto che conterrà informazioni sulla sicurezza: queste possono essere scansionate dalle autorità di controllo delle frontiere tramite un nuovo sistema informatico. Il passaporto digitale consentirà un accesso più facile alle informazioni chiave sia per i consumatori che per le autorità doganali e di vigilanza.

Si prevede che quella di oggi sia l’ultima fase del processo di adozione a livello di Consiglio. Il testo dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo prima di entrare in vigore. Le nuove norme saranno pienamente applicate dopo un periodo di transizione di quattro anni e mezzo.

Divieto di sostanze chimiche nocive, interferenti endocrini, PFAS

Le nuove norme, secondo l’accordo raggiunto ad aprile di quest’anno, vieteranno l’uso previsto PFAS e dei tipi più pericolosi di bisfenoli. Le fragranze allergeniche saranno vietate nei giocattoli per bambini di età inferiore ai 36 mesi e nei giocattoli destinati a essere messi in bocca.

Come spiega il Consiglio, il regolamento estende il divieto di sostanze chimiche cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) ad altre sostanze pericolose come gli interferenti endocrini. L’accordo vieta i sensibilizzanti cutanei e i giocattoli trattati con biocidi (ad eccezione dei giocattoli destinati a essere sempre tenuti all’aperto) e limita l’uso di conservanti.

“Il testo introduce anche un divieto limitato all’uso intenzionale di PFAS nei giocattoli (con esenzioni per i componenti necessari alle funzioni elettroniche o elettriche del giocattolo, laddove la sostanza o la miscela sia completamente inaccessibile ai bambini) – spiega il Consiglio – I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono sostanze chimiche utilizzate in numerosi prodotti. Alcuni PFAS sono stati classificati come cancerogeni e/o interferenti endocrini”.