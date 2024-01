Greenwashing, ambientalisti: persa occasione su obsolescenza programmata e riparabilità dei prodotti

Passi avanti contro il greenwashing e le informazioni ingannevoli in etichetta ma un’occasione persa per vietare altre pratiche come l’obsolescenza programmata e gli ostacoli alla riparazione. Così l’European Environmental Bureau per il quale la direttiva approvata dal Parlamento europeo dà maggiore potere ai consumatori contro il greenwashing delle corporation (una volta applicata, vieterà una serie di tattiche di greenwashing, comprese le dichiarazioni sulla neutralità climatica). Per gli attivisti, però, l’Ue ha perso l’occasione di “vietare altre pratiche sleali come l’obsolescenza precoce e gli ostacoli alla riparazione” dei prodotti.

Le nuove regole contro il greenwashing approvate il 17 gennaio dal Parlamento europeo mirano a rendere l’etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove.

Le credenziali ambientali saranno limitate: ai produttori sarà consentito contrassegnare un prodotto come “eco” o “verde” solo quando l’intero prodotto sarà veramente più ecologico di quelli convenzionali e certificato da uno schema affidabile come l’ Ecolabel UE . Inoltre, non sarà possibile pubblicizzare un prodotto o un’azienda come green se solo un aspetto minore del prodotto o dell’azienda è stato reso più sostenibile.

EEB: occasione persa sull’obsolescenza programmata e sulla riparabilità

L’EEB ha accolto la legge come “un passo importante per contrastare il greenwashing aziendale: attualmente, il 75% dei prodotti sul mercato dell’UE reca un’affermazione ecologica implicita o esplicita , ma più della metà di queste dichiarazioni sono vaghe, fuorvianti o infondate, mentre quasi la metà dei 230 marchi di qualità ecologica disponibili nell’UE hanno procedure di verifica molto deboli o inesistenti”.

Un’occasione persa invece sull’obsolescenza programmata e sulla riparabilità dei prodotti.

“Sebbene la nuova legge richieda che le informazioni sulla riparabilità e la durabilità dei prodotti siano messe a disposizione dei consumatori presso i punti vendita, non vi sono ulteriori obblighi per rendere i prodotti più durevoli o riparabili – spiega l’European Environmental Bureau – La legge inoltre non vieta l’obsolescenza precoce, la pratica commerciale che limita intenzionalmente la durata di vita di un prodotto per incoraggiarne l’acquisto sostitutivo. Anche se sarà vietato ai commercianti pubblicizzare prodotti difettosi presso i consumatori, ciò varrà solo se questi saranno consapevoli del problema: una condizione che sarà difficile da dimostrare nella pratica”.

Spiega al Salvagente Ugo Vallauri, policy lead di The restart project, associazione che insieme all’EEB, ha guidato la campagna Right to Repair: «Qualsiasi passo avanti per ridurre il greenwashing o l’abitudine delle aziende di millantare sostenibilità inesistente è per noi positivo. Ma dal punto di vista della riparabilità, rimaniamo scettici, perché l’unica cosa che la legge impone è che non si dichiari riparabile un prodotto che non lo è, ma non c’è alcuna indicazione che spinga i produttori a realizzare prodotti più riparabili».

Bisognerà dunque seguire l’iter della direttiva sul diritto alla riparazione. Aggiunge Vallauri al Salvagente: «Quello che cambierà davvero la sostanza è se si imporrà all’azienda l’obbligo a rendere riparabili i prodotti e dunque a rendere disponibili i pezzi di ricambio a prezzi accessibili, così come il divieto di utilizzare software che bloccano pezzi di ricambio compatibili e di seconda mano».

