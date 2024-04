Greenwashing e marketing ambientale, Bruxelles avvia un’azione verso le compagnie aeree

Si può parlare di “carburanti per l’aviazione sostenibile”, compensare le emissioni di CO2 di un volo con progetti per il clima e ricorrere al marketing ambientale per i voli? La Commissione europea avvia un’azione verso 20 compagnie aeree per potenziale greenwashing

Ci sono prove a conferma del fatto che le emissioni di CO2 generate da un volo possano essere compensate attraverso progetti per il clima? Si può parlare di “carburanti per l’aviazione sostenibile”, di pratiche green o sostenibili per i voli ma senza fornire prove scientifiche? O si tratta di informazioni ingannevoli e greenwashing?

Sono le domande cui dovranno rispondere le compagnie aeree e il loro marketing ambientale. La Commissione europea e le autorità della Ue per la tutela dei consumatori, appartenenti alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) hanno infatti inviato a 20 compagnie aeree una lettera in cui individuano diversi tipi di asserzioni ambientali potenzialmente ingannevoli e invitano le compagnie ad allineare le loro pratiche al diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori entro 30 giorni.

«Se vogliamo consumatori responsabili, dobbiamo dare loro informazioni precise – ha detto Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza – Sempre più viaggiatori hanno a cuore l’impronta ambientale e scelgono prodotti e servizi con migliori prestazioni ambientali. Meritano risposte accurate e scientifiche, non asserzioni vaghe o false. La Commissione è fermamente determinata a dotare i consumatori dei mezzi per la transizione verde e a lottare contro il greenwashing. Ci aspettiamo che le compagnie aeree, così come qualsiasi altro operatore del settore, facciano un uso responsabile delle asserzioni ambientali».

Informazioni ambientali nel settore aereo

La rete di tutela dei consumatori CPC e altre autorità di tutela dei consumatori – quelle olandese, norvegesi e spagnola – si sono concentrate sulle affermazioni delle compagnie aeree secondo cui le emissioni di CO2 generate da un volo potrebbero essere compensate mediante progetti per il clima o l’uso di combustibili sostenibili, ai quali i consumatori potrebbero contribuire pagando un supplemento tariffario. Le autorità temono che le pratiche individuate possano essere considerate azioni/omissioni ingannevoli, vietate a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Le compagnie aeree dovranno chiarire se queste asserzioni possono essere suffragate da solide prove scientifiche.

Di quali affermazioni si parla? Si fa riferimento a pratiche “potenzialmente ingannevoli”, spiega Bruxelles, fra le quali “dare adito all’impressione errata che il pagamento di un supplemento tariffario per finanziare progetti per il clima con scarso impatto ambientale o per sostenere l’uso di carburanti per l’aviazione alternativi riduca o compensi totalmente le emissioni di CO2”.

Fra queste pratiche rientrano l’uso dell’espressione “carburanti per l’aviazione sostenibili” senza dimostrarne l’impatto ambientale e dire che la compagnia aerea sta andando verso l’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra o prestazioni ambientali future senza impegni o obiettivi chiari e verificabili e senza un sistema di monitoraggio indipendente.

Potenzialmente ingannevole è quando si offre al consumatore una calcolatrice per quantificare le emissioni di gas serra di un volo senza prove sull’affidabilità del calcolo o il confronto di emissioni di diversi voli senza dire su cosa ci si basa per paragonare i numeri. In queste pratiche rientra naturalmente l’uso delle parole “verde”, “sostenibile” o “responsabile” in modo assoluto.

E ora? Le compagnie dovranno inviare entro 30 giorni una risposta che illustri le misure proposte per “dissipare le preoccupazioni derivanti dalle loro asserzioni di marketing ambientale ai sensi del diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori”.

Le soluzioni verranno poi discusse e monitorate. In assenza di misure da parte delle compagnie, le autorità della rete CPC possono decidere di adottare misure di esecuzione, anche di tipo sanzionatorio.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!