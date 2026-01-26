Grok, Commissione europea avvia indagine sui deepfake sessuali

La Commissione europea avvia un’indagine su X e sulle conseguenze dell’integrazione di Grok all’interno della piattaforma, compreso il rischio di contenuti illegali e deepfake sessuali

Grok e X nel mirino di Bruxelles. La Commissione europea ha avviato una nuova indagine verso X ai sensi della legge sui servizi digitali e ha esteso una precedente indagine, avviata nel dicembre 2023, che valuterà le conseguenze dell’integrazione di Grok all’interno del social network, compreso il rischio di deepfake sessuali.

Grok e i deepfake sessuali

Bruxelles indagherà dunque la conformità di X agli obblighi di gestione e mitigazione dei rischi e valuterà se la società ha adeguatamente valutato e mitigato i rischi legati appunto all’integrazione di Grok, il servizio di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma.

Fra questi “i rischi connessi alla diffusione di contenuti illegali nell’UE, come le immagini sessualmente esplicite manipolate, compresi i contenuti che possono costituire materiale pedopornografico”.

«I deepfake sessuali di donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degrado – ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia – Con questa indagine, determineremo se X ha rispettato i suoi obblighi legali ai sensi della legge sui servizi digitali, o se ha trattato i diritti dei cittadini europei – compresi quelli di donne e bambini – come un danno collaterale del suo servizio».

Per la Commissione i rischi “sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell’UE a gravi danni”.

Ai sensi della legge sui servizi digitali, X ha l’obbligo di valutare e attenuare eventuali rischi sistemici potenziali connessi ai suoi servizi nell’Ue. Questi rischi comprendono la diffusione di contenuti illegali e potenziali minacce ai diritti fondamentali, compresi quelli contro i minori, poste dalla sua piattaforma. La Commissione esaminerà dunque se X rispetta l’obbligo di valutare e mitigare rischi sistemi collegati alla diffusione di contenuti illegali, di effetti negativi sulla violenza di genere e di conseguenze negative sul benessere fisico e mentale collegate alla diffusione delle funzioni di Grok nella piattaforma.