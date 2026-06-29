Incendi boschivi, Consiglio: rafforzare preparazione e prevenzione

Lo scorso anno sono andati in fumo oltre un milione di ettari in Europa a causa degli incendi boschivi, una minaccia crescente in tutta la Ue. Il Consiglio ha adottato oggi una raccomandazione sulla gestione integrata dei roghi

Gli incendi boschivi sono una minaccia crescente per l’Europa. Solo lo scorso anno sono bruciati oltre un milione di ettari in tutta l’Unione europea, un territorio pari a mezza Slovenia, 10 mila km2 di territorio andato a fuoco. Una stagione, quella del 2025, che ha inoltre innescato un numero senza precedenti di attivazioni del meccanismo di protezione civile dell’Ue, 19 attivazioni richieste da 11 paesi europei.

La previsione è che il rischio di incendi e di megafires aumenterà per la crisi climatica. La stagione degli incendi in Europa, evidenzia la Commissione europea, “sarà sempre più caratterizzata da incendi di vaste proporzioni che causeranno vittime e bruceranno aree che richiederanno periodi di recupero più lunghi”.

Come gestire il rischio degli incendi boschivi

E così dal Consiglio arriva oggi una raccomandazione sulla gestione integrata del rischio di incendi boschivi , che definisce “un quadro completo per aiutare gli Stati membri a prevenire, prepararsi, rispondere e riprendersi meglio dagli incendi boschivi”.

La raccomandazione fa seguito alla stagione da record del 2025 e promuove un approccio più coordinato e integrato che copra l’intero ciclo di gestione del rischio di catastrofi .

“Le devastanti stagioni degli incendi boschivi che hanno colpito l’Europa negli ultimi anni hanno dimostrato che il rischio di incendi non è più una sfida per pochi paesi, ma una sfida europea – ha detto Constantinos Ioannou, Ministro degli Interni della Repubblica di Cipro – Queste raccomandazioni promuovono un approccio globale che integri gestione del territorio, adattamento ai cambiamenti climatici, protezione civile e cooperazione transfrontaliera. Investire oggi nella prevenzione e nella preparazione è essenziale per proteggere vite umane, comunità ed ecosistemi domani”.

Gestione sostenibile del territorio e sostegno alle comunità

La raccomandazione incoraggia inoltre gli Stati a rafforzare la prevenzione attraverso una gestione sostenibile del territorio e delle foreste, a migliorare la preparazione sfruttando al meglio i dati, le valutazioni del rischio e i sistemi di allerta precoce, e a potenziare la cooperazione nella risposta agli incendi boschivi. Sottolinea inoltre l’importanza di “sensibilizzare l’opinione pubblica , sostenere le comunità locali , migliorare la ripresa post-incendio e rafforzare la governance e i finanziamenti a lungo termine per la gestione del rischio di incendi boschivi”.

Poiché il rischio di incendi boschivi riguarda ampie aree d’Europa ed è transfrontaliero, serve una stretta collaborazione fra gli Stati.

La raccomandazione non è giuridicamente vincolante ma gli Stati sono invitati ad attuare le misure in conformità con le proprie circostanze nazionali e i profili di rischio.

La strategia contro gli incendi boschivi

Il passo del Consiglio fa seguito alla nuova strategia per fronteggiare gli incendi boschivi, lanciata dalla Commissione europea a marzo. Davanti a incendi che diventano sempre più distruttivi e frequenti, Bruxelles a proposto un approccio “olistico” con una strategia che unisce prevenzione, preparazione, risposta e recupero, azioni che vogliono garantire maggiore protezione dei cittadini, dell’ambiente, del patrimonio culturale e delle infrastrutture. La strategia individua inoltre i cambiamenti climatici, le modifiche nella gestione del territorio e l’attività umana come fattori chiave dell’aumento del rischio di incendi boschivi in ​​tutta Europa.

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