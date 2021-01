La Commissione europea apre indagine antitrust su Mondelēz

La Commissione europea ha aperto un’indagine antitrust su Mondelēz, il colosso alimentare fra i maggiori produttori di cioccolato, biscotti e caffè.

La multinazionale americana è finita sotto i riflettori dell’Antitrust europeo per possibili pratiche di limitazione della concorrenza sui mercati nazionali europei. Il colosso alimentare detiene fra gli altri i marchi Saiwa, Toblerone, Hug, Splendid, Oreo e Milka.

La Commissione europea ha avviato una formale indagine antitrust per valutare se Mondelēz abbia limitato la concorrenza nei mercati nazionali di cioccolato, biscotti e caffè ostacolando dunque il commercio transfrontaliero di questi prodotti tra gli Stati membri dell’UE. Questo rappresenterebbe una violazione delle regole antitrust europee.

«Cioccolatini, biscotti e caffè sono prodotti consumati quotidianamente dai cittadini europei – dice la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della concorrenza europea – Stiamo aprendo un’indagine formale per vedere se Mondelēz, un produttore chiave di questi prodotti, possa aver limitato la libera concorrenza nei mercati interessati implementando varie pratiche che ostacolano i flussi commerciali, e portano in ultima analisi a prezzi più elevati per i consumatori. Il commercio nel mercato interno può abbassare i prezzi e aumentare la varietà di prodotti offerti negli Stati membri».