L’Antitrust Ue apre un’indagine su Amazon. Nel mirino l’uso dei dati fatto dal big dell’e-commerce

Il sistema di vendita di Amazon finisce nel mirino dell’Antitrust Ue. Che vuole vederci chiaro sull’uso dei dati che fa il colosso dell’e-commerce, soprattutto quelli raccolti dai venditori indipendenti che operano sulla piattaforma. L’Antitrust vuole capire se Amazon usi i dati sulle vendite e le informazioni sensibili raccolte dai rivenditori indipendenti che operano sulla piattaforma a proprio vantaggio e con modalità anticoncorrenziali.

La notizia è diventata ufficiale oggi. La Commissione europea, informa Bruxelles in una nota, ha aperto una formale inchiesta antitrust per verificare se Amazon ha usato i dati sensibili provenienti dai dettaglianti indipendenti che vendono sul suo marketplace violando le regole europee sulla concorrenza.

Da qui la volontà di vederci più chiaro. «Ho quindi deciso – ha detto Vestager – di esaminare molto attentamente le attività di Amazon e il suo duplice ruolo di marketplace e di dettagliante, per valutare la sua conformità con le norme sulla concorrenza della Ue».

We are opening an investigation into a possible anti-competitive conduct of Amazon.

We will assess if Amazon’s use of sensitive data from independent retailers who sell on its marketplace is in breach of @EU_Competition rules.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 17 luglio 2019