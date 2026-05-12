“Luci d’Europa”: migliaia di giovani al Campidoglio per festeggiare l’Ue con Metsola

Politici e cantanti sul palco del Campidoglio per “Luci d’Europa”, l’evento per festeggiare la Giornata d’Europa

Duemila giovani e piazza del Campidoglio, a Roma, gremita per “Luci d’Europa”, l’evento promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, che venerdì 8 maggio ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra i quali la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

All’iniziativa, nata per celebrare la Giornata dell’Europa che si festeggia il 9 maggio, ha visto anche la presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto; del vicepresidente del Consiglio italiano, Antonio Tajani; delle vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno, e Antonella Sberna; nonché del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Questa festa ci ricorda che l’Europa è una scelta da coltivare, basandosi su valori comuni”. Sono le parole della vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, in un’intervista a margine dell’evento.

“Siamo nel cuore d’Europa, non solo d’Italia, dato il valore dei trattati di Roma – ha aggiunto sempre a margine la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno -. Non è solo un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro”.

Sul palco anche il Coro Vivona, che ha aperto lo spettacolo guidato da grandi artisti del calibro di Andrea Bocelli, accompagnato dai giovani talenti “ABF Voices Of”, Francesca Michielin, Nicola Piovani e Manuel Bortuzzo. Una serata intensa, sotto la conduzione di Vittorio Pettinato e Aurora Ramazzotti, con Alberto Matano.

Fonte: EU Video News