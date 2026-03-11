Plastica monouso e case green, Italia sotto i riflettori di Bruxelles

La Commissione europea invita l’Italia a conformarsi alla direttiva sulla plastica monouso. Oggi Bruxelles ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia contestandole il non corretto e incompleto recepimento della direttiva sulla plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904) e l’ inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE) 2015/1535).

La questione della plastica monouso

La direttiva sulla plastica monouso, ricorda la Commissione, mira a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana, e a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

“L’Italia non ha recepito, o non ha recepito correttamente, alcune disposizioni della direttiva sulla plastica monouso nel diritto nazionale”, spiega la Commissione europea.

Le questioni principali contestate da Bruxelles riguardano l’introduzione di una soglia minima in relazione alla definizione di “plastica”, l’esenzione dei prodotti di plastica biodegradabile dall’applicazione di alcune disposizioni e la limitazione della responsabilità dei produttori di coprire i costi della raccolta dei rifiuti.

La restrizione nell’applicazione “rischia di compromettere l’approccio preventivo della direttiva e potenzialmente rischia di determinare un aumento dei rilasci di frammenti di plastica persistenti e di microplastiche nell’ambiente”.

La Commissione contesta poi che, adottando la legislazione di recepimento della direttiva sulla plastica monouso prima della scadenza del termine di differimento di 3 mesi stabilito nella direttiva sulla trasparenza del mercato unico, l’Italia ha inoltre violato le norme procedurali stabilite da quest’ultima direttiva. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia nel maggio 2024. L’Italia ha ora due mesi di tempo per rispondere e adottare e le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.

Gli Stati e le case green

L’Italia poi, insieme ad altri 18 paesi europei, finisce sotto i riflettori della Commissione per le “case green”. La Commissione ha infatti invitato gli Stati a presentare le proprie proposte di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Bruxelles ha deciso di avviare procedure di infrazione inviando lettere di costituzione in mora perché poiché gli Stati “non hanno presentato alla Commissione una proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici centro il 31 dicembre 2025. Tali piani nazionali di ristrutturazione degli edifici sono uno strumento essenziale e strategico che consente agli Stati membri di trasformare il loro parco immobiliare in una risorsa ad alte prestazioni, efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzata entro il 2050”.