Politiche ambientali, a punto è l’attuazione delle leggi in Europa?

L’Europa ha leggi e politiche ambientali ambiziose per proteggere aria e acqua, promuovere l’economia circolare, evitare la produzione di rifiuti, aumentare i tassi di riciclaggio e salvaguardare la natura. Ma quanto e come vengono attuate? La biodiversità sta diminuendo in tutta la Ue, ci sono ritardi nello stato di salute dell’acqua, l’economia circolare va decisamente migliorata, l’inquinamento atmosferico è una delle principali minacce per la salute degli europei.

La Commissione europea ha pubblicato il terzo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali (Environmental Implementation Review, EIR), uno strumento di comunicazione che sostiene l’applicazione delle norme ambientali e sensibilizza alla loro attuazione.

Bruxelles va insomma a guardare qual è il divario fra le decisioni sulle politiche ambientali prese a livello della Ue e l’azione sul campo, i risultati ambientali a beneficio dei cittadini e di tutti.

Spiega Virginijus Sinkevičius , Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca: «Il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali di quest’anno ci sprona ad agire. Infatti, nonostante rilevi progressi rispetto a quello precedente in alcune aree, il crescente divario tra la legislazione esistente e la sua applicazione in altre aree è per me fonte di preoccupazione, in quanto ci espone maggiormente all’inquinamento ambientale e ai rischi correlati. Questa analisi dona agli Stati membri le informazioni e gli strumenti necessari per migliorare l’attuazione delle norme e meglio tutelare la nostra salute e l’ambiente. Facciamone buon uso».

Il riesame fa il punto sullo stato di avanzamento dell’applicazione del diritto ambientale dell’UE. Dunque sul livello di protezione di aria, acqua e natura che gli Stati offrono ai loro cittadini. A livello europeo, ci sono ancora molti progressi da fare in tema di attuazione delle politiche ambientali.

It is essential to ensure better protection of Europeans’ health and our environment.

Today, we published the Environmental Implementation Review, a key reporting tool that supports environmental enforcement.

Learn more about the latest findings 👇#EUGreenDeal pic.twitter.com/yytYda5xWG

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 8, 2022