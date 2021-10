Povertà o esclusione sociale, in Europa è a rischio una persona su cinque e un minore su quattro

In Europa nel 2020 una persona su cinque è a rischio di povertà o esclusione sociale. Ma lo è quasi un quarto dei minori in tutta la Ue

In Europa una persona su cinque è a rischio povertà o esclusione sociale. Più le donne degli uomini. Molto di più bambini e ragazzini rispetto agli adulti. Si stima infatti che in Europa quasi un minore su quattro sia a rischio di povertà o di esclusione sociale nel 2020. Sono i dati diffusi dall’Eurostat in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della povertà, che cadeva ieri. E che restituisce un’Europa con dati impressionanti, almeno a guardare quelli disponibili (nei grafici Eurostat del 2020 è per ora assente il dato sull’Italia).

Povertà ed esclusione sociale nel 2020

Nel 2020 in Europa c’erano 96,5 milioni di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, pari al 21,9% della popolazione, più di una persona su cinque.



Si tratta di 75,3 milioni di persone a rischio di povertà, 27,6 milioni in situazione di grave deprivazione materiale e sociale e di 27,1 milioni che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro. Circa l’1,3% della popolazione, pari a 5,9 milioni di persone, affronta contemporaneamente tutte e tre le dimensioni che fotografano il rischio di povertà e di esclusione sociale.

Gli Stati Ue che hanno dati più drammatici, con percentuali superiori alla media europea e più di un quarto della popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, sono nel 2020 la Romania (35,8%), la Bulgaria (33,6%), la Grecia (27,5%) e la Spagna (27,0%).

Il quadro generale dice dunque che in Europa il 21,9% della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale nel 2020, più le donne (22,9%) che gli uomini (20,9%). Sono a rischio povertà o esclusione sociale più i giovani degli anziani: lo è il 24,2% dei minori di 18 anni contro il 20,4% degli over 65 anni. Le famiglie con bambini hanno un rischio leggermente più alto di vivere situazioni di povertà o di esclusione sociale (22,3% contro il 21,6% delle famiglie senza figli).

Povertà, col Covid la situazione si aggrava

La pandemia da Covid-19 dell’ultimo anno «ha portato a invertire decenni di progressi nella lotta alla povertà e alla povertà estrema», dice l’Onu.

Secondo la Banca Mondiale, la crisi innescata dalla pandemia ha spinto in povertà fra 88 e 115 milioni di persone e la maggior parte dei nuovi poveri estremi si trova nei Paesi dell’Asia meridionale e sub-sahariana dove i tassi di povertà sono già alti.

Nel 2021, dunque alla fine di quest’anno, la pandemia potrebbe spingere in povertà fra 143 e 163 milioni di persone in più, che si andranno ad aggiungere a 1,3 miliardi di persone che già vivono in una povertà “multidimensionale e persistente”, dice l’Onu. Sono persone che hanno visto aggravarsi privazioni e povertà durante la pandemia perché le stesse misure imposte per limitare la diffusione del virus spesso li hanno spinti ulteriormente in condizioni di deprivazione e povertà. L’Onu ricorda ad esempio che «l’economia informale che consente la sopravvivenza di molte persone in condizioni di povertà è stata praticamente chiusa in molti paesi».