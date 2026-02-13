Povertà, Parlamento europeo chiede di mettervi fine entro il 2035

Riconoscere la povertà come violazione della dignità umana, garantire l’accesso a occupazione e servizi pubblici universali, lottare contro la povertà infantile che in Europa colpisce un bambino su quattro. Sono le priorità con cui ieri il Parlamento europeo ha chiesto maggiori finanziamenti per combattere la povertà e l’esclusione sociale nell’Ue.

Gli eurodeputati, con una relazione d’iniziativa approvata con 385 voti favorevoli, 141 contrari e 53 astensioni, chiedono alla Commissione europea di “riconoscere la povertà come una violazione della dignità umana nella sua prossima strategia anti-povertà e di impegnarsi urgentemente per sradicare la povertà entro il 2035 al più tardi”. Chiedono inoltre risorse di bilancio adeguate per la lotta alla povertà.

Un quarto dei bambini europei in povertà

Nel 2024 93,3 milioni di persone nell’UE erano a rischio di povertà o esclusione sociale, inclusi 20 milioni di bambini, ovvero un quarto dei bambini dell’UE. Nel 2021, il Parlamento ha chiesto una strategia globale dell’UE contro la povertà con obiettivi ambiziosi per ridurre la povertà e porre fine alla povertà estrema in Europa entro il 2030.

La povertà infantile è allarmante ed è in crescita. Il Parlamento europeo ha dunque chiesto un maggiore sostegno ai paesi dell’UE nell’attuazione della Garanzia europea per l’infanzia , per garantire l’accesso gratuito all’assistenza sanitaria, all’istruzione, all’assistenza e a un’alimentazione sana a tutti i bambini bisognosi.

Gli eurodeputati chiedono un bilancio dedicato di almeno 20 miliardi di euro per la Garanzia europea per l’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 5% dei fondi del Fondo sociale europeo+ a progetti specifici per combattere la povertà infantile e almeno il 10% ai paesi con livelli di povertà infantile ed esclusione sociale superiori alla media UE.

Accesso universale ai servizi pubblici

Il Parlamento chiede di combattere la povertà attraverso l’occupazione, con politiche per proteggere i diritti dei lavoratori e salari equi, inclusa la parità di retribuzione a parità di lavoro.

Altro focus fondamentale è l’accesso universale ai servizi pubblici: Commissione e gli Stati membri dovrebbero aumentare gli investimenti pubblici in politiche che forniscano accesso universale ad alloggio, cibo, acqua, servizi igienici, energia e trasporti, per spezzare quel ciclo di povertà che si riproduce da una generazione all’altra, promuovendo l’inclusione sociale.

Sostiene il relatore João Oliveira (La Sinistra, PT): “La strategia contro la povertà deve essere ambiziosa. Deve affrontare le cause strutturali della povertà, promuovere una distribuzione più equa della ricchezza, migliorare le condizioni di lavoro, garantire investimenti solidi nei servizi pubblici e garantire a tutti l’accesso a un alloggio dignitoso. La partecipazione attiva delle persone in povertà alla progettazione delle politiche, nonché un bilancio adeguato, sono essenziali per raggiungere questo obiettivo”.