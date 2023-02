Protezione civile europea, Commissione: i paesi devono essere più preparati alle catastrofi

La protezione civile deve rimanere operativa tutti i giorni, in tutte le ore, durante e dopo le emergenze. E ci devono essere sistemi di allerta rapida migliori, che raggiungano le persone coinvolte in caso di catastrofi naturali, inondazioni, terremoti, incendi e disastri legati al cambiamento climatico, a pandemie e guerre.

Con questi obiettivi la Commissione europea ha oggi adottato una raccomandazione e una comunicazione per “rafforzare la resilienza in materia di catastrofi nella protezione civile – spiega Bruxelles in una nota – Sono previste misure per preparare meglio i paesi europei ai rischi naturali, come terremoti, inondazioni e incendi boschivi, per non citarne che alcuni”.