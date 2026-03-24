Vittime della strada, Ue: nel 2025 in calo del 3%

Nell’Unione europea le vittime di incidenti stradali sono diminuite del 3% nel 2025. L’anno scorso, secondo i dati preliminari, ci sono stati circa 19400 decessi sulle strade europee, 580 persone in meno rispetto all’anno precedente. I progressi in materia di sicurezza stradale variano molto da un paese all’altro. Per l’Italia, le vittime della strada diminuiscono del 4% rispetto al 2024 e del 9% rispetto al 2019.

“Dato l’aumento dei veicoli sulle strade e sui chilometri percorsi nell’UE, si tratta di un risultato significativo – afferma oggi la Commissione europea – Tuttavia, i dati preliminari evidenziano anche la necessità di sforzi costanti a tutti i livelli, dal momento che la maggior parte degli Stati membri non è ancora sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo dell’UE di dimezzare le vittime della strada e i feriti gravi entro il 2030”.

Vittime della strada: i più vulnerabili

Per ogni vittima della strada, si stima che ci siano cinque feriti gravi. Significa che ogni anno circa 100 mila persone in tutta l’Unione europea subiscono gravi lesioni in incidenti stradali.

Le strade rurali continuano a essere le più pericolose: qui si verifica il 53% degli incidenti stradali mortali, rispetto al 38% nelle aree urbane e all’8 % sulle autostrade.

Nelle aree urbane il 70% delle vittime della strada è rappresentato da utenti vulnerabili, quindi pedoni, ciclisti, motociclisti. È inoltre estremamente preoccupante la percentuale sproporzionatamente elevata di giovani (18-24 anni) e anziani (di età superiore ai 65 anni) morti per incidenti stradali, in particolare tra chi va a piedi e in bicicletta.

“La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa – commenta Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti sostenibili e il turismo – La costante riduzione delle vittime della strada in tutta l’UE dimostra che i nostri sforzi congiunti stanno facendo la differenza. Ma ogni vita persa sulle nostre strade l’anno scorso è una di troppo. Dobbiamo intensificare il nostro lavoro con gli Stati membri, l’industria e gli utenti della strada per rendere le nostre strade più sicure e mantenere saldamente l’Europa sulla buona strada verso il nostro obiettivo di azzerare le morti sulle strade entro il 2050”.

Nel 2018 l’UE si è prefissata un obiettivo di riduzione del 50% delle vittime della strada e delle lesioni gravi entro il 2030, mirando nel contempo a raggiungere l’azzeramento delle vittime della strada entro il 2050 (“Vision Zero”). Nel 2026 la Commissione ha pubblicato una relazione sull’attuazione del quadro strategico dell’UE in materia di sicurezza stradale a metà percorso: questa conferma che sono stati compiuti progressi significativi nella riduzione delle vittime della strada, ma il ritmo attuale è ancora insufficiente.