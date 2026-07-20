DAZN, rincari dal 16 agosto sui piani Full e Family per i clienti già abbonati

Arrivano nuovi rincari per per gli abbonati di DAZN. Dal prossimo 16 agosto scatteranno gli aumenti anche per i vecchi abbonati dei piani DAZN Full e DAZN Family, i cui listini saranno adeguati ai prezzi in vigore dallo scorso marzo. L’aumento sarà dell’ordine di 20 euro in caso di pagamento annuale anticipato e di 24 euro negli altri casi. L’aggiornamento, che riguarda anche gli abbonamenti già attivi, porterà dunque i clienti Full e Family alle condizioni economiche che erano state introdotte a marzo per i nuovi abbonati.

Sport sempre più costoso

Per gli appassionati di sport, la visione degli eventi sarà insomma sempre più costosa. Protesta Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon).

“Ancora una volta a pagare il prezzo delle rimodulazioni sono gli appassionati – afferma la presidente nazionale Udicon Martina Donini – Dopo l’aumento dei listini per i nuovi abbonati, DAZN ritocca le tariffe anche per chi ha scelto da tempo di restare fedele alla piattaforma. È una strategia commerciale che non condividiamo”.

L’adeguamento di DAZN

La piattaforma spiega: “In risposta alle condizioni di mercato, a partire dal 16 agosto 2026, il prezzo dei piani DAZN FULL e DAZN FAMILY mensili ed annuali si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore (www.dazn.com). I clienti interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personale via e-mail con tutti i dettagli informativi e nel rispetto del preavviso legale richiesto”.

Chi non concorda con le modifiche contrattuali potrà recedere dal servizio DAZN senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dalla data della comunicazione effettuando il login alla pagina “Il mio account” e cliccando sul tasto “Non voglio rinnovare”, o chiedendo la cessazione dal servizio DAZN entro il termine indicato al Servizio Clienti Online contattabile e comunicando la volontà di recedere, o mediante Pec all’indirizzo dazncs@legalmail.it.

Il piano Full permette di guardare in contemporanea gli eventi trasmessi in diretta oppure i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. Su DAZN Full i rincari sono di 20 euro per il pagamento annuale anticipato, che passa da 359 a 379 euro l’anno, di 24 euro in più l’anno per il pagamento dilazionato in 12 rate (36,99€ al mese per un totale di 443,88 euro) e la stessa cifra conservando il piano full mensile per 12 mesi (46,99€ al mese per un totale di 563,88 euro).

Si adeguano i prezzi anche per il piano Family che permette di guardare in contemporanea, a partire da 61,99 € al mese, gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti.

Nella comunicazione inviata ai clienti, la piattaforme lega gli adeguamenti al rafforzamento dell’offerta e all’evoluzione della “esperienza di streaming” e cita il Mondiale per Club FIFA 2025, la Coppa del Mondo FIFA 2026, l’integrazione di FIFA+, l’ampliamento dell’offerta dedicata al volley e l’accordo con Warner Bros. Discovery, che ha portato sulla piattaforma anche i canali Eurosport.

Udicon: “I prezzi hanno raggiunto soglia insostenibile”

Guardare lo sport in streaming è sempre più costoso per gli appassionati.

E “il rischio concreto è che in molti debbano rinunciare a seguire la propria squadra o la propria disciplina del cuore. I prezzi hanno ormai raggiunto una soglia insostenibile: guardare lo sport costa quasi quanto praticarlo – prosegue la presidente Udicon Donini – Non è una questione dei pochi euro in più al mese, ma di ciò che quei pochi euro segnalano: una direzione che allontana progressivamente lo sport dalle famiglie. Un limite esiste, e a nostro avviso è stato ampiamente superato”.

L’associazione fa riferimento anche al valore educativo, sociale e culturale riconosciuto allo sport in Costituzione. L’articolo 33 della Costituzione prevede infatti che «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

“Per questo – conclude Donini – invitiamo DAZN a rivedere il proprio posizionamento: in caso contrario, il rischio è quello di incrinare in modo profondo il legame con i suoi stessi tifosi“.

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