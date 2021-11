Doppia utenza, Dazn ci ripensa: nessun cambiamento nella stagione in corso

Marcia indietro di Dazn sulla doppia utenza: «Nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso»

Doppia utenza, Dazn ci ripensa: non ci sarà nessuno cambiamento in questa stagione sulla visione in contemporanea su due dispositivi con un solo abbonamento. Non oggi, a stagione in corso, quando rimarranno le condizioni contrattuali esistenti e gli utenti potranno continuare a vedere l’app in streaming con due device contemporaneamente.

Sui media rimbalzano così le parola di Dazn, che a fronte delle indiscrezioni sullo stop alla doppia utenza scrive: «Fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso».

E questo, attenzione, dà garanzie solo per l’oggi. Non certo per la prossima stagione.

Doppia utenza, Dazn al centro delle polemiche

Da un paio di giorni Dazn è di nuovo al centro delle polemiche, che nell’arco dell’anno non sono mancate per i problemi di visione delle partite e dei match più importanti. A scatenare il tutto, l’anticipazione del Sole 24 Ore per cui la piattaforma stava per mettere fine alla possibilità di accedere al servizio da due device contemporaneamente tramite lo stesso abbonamento.

Ne è scaturita una valanga di proteste da parte degli utenti e delle associazioni dei consumatori, che fra l’altro lamentavano la presenza in homepage di questa promessa: “Il grande sport sui tuoi dispositivi supportati: smart tv, smartphone, tablet, mobile. Puoi connettere fino a 6 dispositivi e guardare contemporaneamente su due“.

In una nota, Dazn ha dunque precisato la sua posizione sull’uso dell’account legato all’abbonamento.

«Nelle “Condizioni di utilizzo”, attualmente in vigore, è chiaramente indicato che “Il servizio Dazn e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale. Inoltre: la password – per accedere al Servizio Dazn – deve essere mantenuta al sicuro, i codici di accesso non devono essere condivisi con nessuno o essere in altro modo resi accessibili ad altri».

L’abbonamento dà diritto all’uso di Dazn al massimo su due dispositivi contemporaneamente.

Dazn: nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso

«L’utente accetta che i dati di login siano unici per lo stesso e non possano essere condivisi con altri – prosegue Dazn – In tale contesto, abbiamo consentito la visione su due dispositivi, in maniera contemporanea, attraverso lo stesso abbonamento, per offrire un’esperienza personale più ricca all’interno di un unico contesto domestico. Fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso».

Dazn conclude auspicando una riflessione serie sul tema “degli abusi contrattuali e della pirateria”. Ora l’attenzione è per l’incontro di martedì 16 novembre con il Ministro Giancarlo Giorgetti.

Consumatori: vittoria per i tifosi

Di vittoria per gli abbonati e per i tifosi parlano le associazioni dei consumatori.

«Bene, ottima notizia. Una vittoria per tutti i tifosi. Finalmente è arrivato quel chiarimento che abbiamo chiesto fin dal primo minuto, pena un ricorso all’Antitrust – dice Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Non era accettabile, infatti, un cambio delle condizioni contrattuali senza un avviso adeguato all’utenza, nel rispetto dell’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, lasciando un avviso sul sito che a quel punto sarebbe diventato ingannevole, visto che continuava a promettere di poter connettere fino a 6 dispositivi e guardarne contemporaneamente due».