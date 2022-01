Help, si cambia!

È arrivato il momento di cambiare.

Non il modo di raccontare puntualmente le notizie che riguardano le battaglie quotidiane dei consumatori e delle associazioni in favore e a tutela dei consumatori.

Non l’autonomia e la libertà che ci vengono dal non avere padroni, al di fuori della nostra Cooperativa Consumedia.

Non la curiosità di cercare, approfondire, polemizzare, consigliare, proporre, insomma dare ai cittadini-consumatori strumenti utili al vivere quotidiano, per affrontare i mille problemi che si incontrano nell’uso dei servizi, nell’acquisto dei prodotti, nel rapporto complicato con la Pubblica amministrazione.

Help consumatori cambia direttore dal 1° febbraio.

O meglio sceglie una direttrice, Sabrina Bergamini, che assicura tutte le garanzie di qualità e di passione che questo lavoro richiede. Una giornalista che conoscete da tanti anni, perché fa parte della redazione fin dall’inizio e che nel tempo si è conquistato a pieno diritto il ruolo di Responsabile della redazione, diventando il vero motore quotidiano nella scelta e nella scrittura delle notizie, un punto di riferimento delle colleghe, degli uffici stampa delle associazioni, delle aziende e di tutti i soggetti istituzionali che in questi anni si sono rivolti a Help per informare i cittadini-consumatori.

Dopo quasi venti anni di conduzione dell’Agenzia è arrivato per me il momento di passare la mano, affidando la direzione a chi al mio fianco ha assicurato quotidianamente ad Help quella credibilità che ne ha fatto una protagonista dell’informazione consumerista.

Ho preso questa decisione nel momento in cui ho accettato, lo scorso dicembre, l’elezione a Presidente del Movimento difesa del cittadino, un ritorno nell’associazione che avevo già presieduto per 18 anni dal 1998 al 2016 e che mi ha richiesto nuovamente di impegnarmi per un rilancio e rafforzamento associativo in un momento di criticità di tutto il movimento consumerista. Da mesi si aspetta il rinnovo del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti; in Parlamento è stata decisa una Commissione d’inchiesta sulla tutela dei consumatori, peraltro senza alcuna consultazione preventiva delle associazioni. Insomma, c’è bisogno di un nuovo slancio e di nuovi strumenti per garantire i diritti dei cittadini.

Ma non verrà meno il mio contributo quotidiano di idee e di proposte, continuerò a scrivere con la libertà di sempre e ancora più passione per rivendicare una migliore tutela dei consumatori in questo momento storico di grande difficoltà per la pandemia e per i cambi istituzionali che stiamo vivendo. E continuerò a impegnarmi per assicurare a Help le risorse economiche necessarie per rafforzarsi e per crescere nell’apprezzamento dei lettori.

Sono sicuro che sotto la guida competente e appassionata di Sabrina, con l’apporto fondamentale di Francesca Marras e Silvia Biasotto nella redazione e la preziosa consulenza editoriale di Marco Fratoddi, costituiremo un dream team che assicurerà a Help consumatori un futuro sempre più solido al servizio dei cittadini e per una informazione responsabile.

Buon lavoro, Sabrina!

