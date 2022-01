4 consigli per trovare lavoro su Linkedin

Al giorno d’oggi, curare la propria reputazione online è fondamentale per avere maggiori possibilità di trovare lavoro e questo vale soprattutto per i liberi professionisti. Quello che in molti non sanno è che una piattaforma come Linkedin rappresenta una vera e propria risorsa in tal senso: la maggior parte delle aziende utilizza infatti questo canale durante le attività di recruiting. Ecco perché il primo passo da compiere per avere successo in campo professionale e trovare lavoro nel 2022 è quello di iscriversi a Linkedin e creare un proprio account. Questo tuttavia non basta: occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli, perché se il profilo non è curato al meglio si rischia di compromettere la propria reputazione.

Ecco allora alcuni consigli utili per trovare lavoro su Linkedin, evitando inutili perdite di tempo.

1 Creare un profilo professionale

Il primo passo da compiere dopo essersi iscritti a Linkedin è quello di creare un profilo che sia professionale e completo. Bisogna dunque inserire tutte le informazioni in modo dettagliato, indicando competenze ed esperienze, percorsi lavorativi pregressi e via dicendo.

Per quanto riguarda nello specifico i freelance è bene ricordare che per proporsi ad esempio come web designer conviene aprire la Partita IVA perché questo conferisce maggior credibilità. È vero che inizialmente esiste la possibilità di farsi pagare con ritenuta d’acconto, ma le aziende preferiscono di gran lunga i professionisti con una posizione già attiva. Dopotutto, al giorno d’oggi aprire la Partita IVA è semplice: con Fiscozen lo si può fare in modo gratuito, online e in sole 24 ore. Questa piattaforma offre tutta l’assistenza necessaria ai freelance sul piano fiscale ed è una delle più gettonate al giorno d’oggi perché seria e professionale.

2 Creare connessioni con le aziende del settore

Una volta completato il proprio profilo, il secondo passo da compiere su Linkedin è quello di creare delle connessioni con le aziende o i professionisti che operano nel proprio settore. Questa è un’operazione importantissima, per due ragioni. In primis perché consente di essere sempre aggiornati sulle attività delle aziende che operano nel proprio ambito e in secondo luogo perché permette di ottenere maggior visibilità in un determinato settore. Se quindi si è in cerca di un impiego o di committenti, circoscrivendo la cerchia di connessioni si ha maggior probabilità di essere trovati.

3 Condividere contenuti

Mantenere il profilo aggiornato su Linkedin è fondamentale così com’è importante condividere contenuti pertinenti con i propri interessi e la propria professione. Parliamo infatti di una piattaforma che funziona come un social network, dunque valgono le stesse regole. Più si è attivi e si pubblicano post, maggiore visibilità si può ottenere all’interno del portale. Naturalmente però è importante condividere contenuti di valore altrimenti si rischia di compromettere la propria reputazione.

4 Far confermare le proprie competenze

Un ultimo aspetto da non sottovalutare è la conferma delle proprie competenze, che avviene dai profili con i quali si è collegati. Si tratta di un dettaglio importante, perché maggiori conferme si hanno e maggiore sarà la propria credibilità agli occhi delle aziende.