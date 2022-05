Connessione più veloce e ininterrotta con Power 4G di Vodafone Business

La connessione è molto importante per le aziende e i professionisti, che necessitano di disporre di una rete internet veloce, sicura e priva di interruzioni e rallentamenti, al fine di svolgere la propria attività senza problemi.

Oggi, grazie al servizio di Vodafone Business Power 4G, imprenditori e professionisti hanno la possibilità di incrementare notevolmente la propria velocità di connessione avvalendosi della rete fissa. In pratica Power 4G consente di associare la connettività mobile in 4G di Vodafone con un piano tariffario di rete fissa: si tratta dell’unico servizio di questo tipo attualmente disponibile sul mercato.

Oggi puoi arricchire la tua linea fissa con la velocità della rete 4G di Vodafone

Il nuovo servizio Power 4G può essere associato ai piani tariffari di Vodafone Business OneNer Partita Iva, sia per la versione Mini che per la versione Pro.

Grazie al servizio Power 4G, è possibile affiancare alla linea fissa anche una connessione in rete mobile: per ottenere questo risultato, basta collegare l’apposita chiavetta, dove è collocata la Sim che permette di navigare in rete mobile, alla Power Station Vodafone. Chiavetta Internet Key e Power Station vengono fornite entrambe al momento dell’attivazione della linea fissa. Con questa duplice connettività, rete fissa e rete mobile, è possibile navigare ad una velocità più elevata e ottenere una maggiore stabilità.

Nel dettaglio, con Power 4G la velocità di dowload si incrementa da 20 a 40 Mbps per le connessioni Adsl e da 100 a 150 Mbps per le connessioni Fttc, mentre l’upload passa rispettivamente da 1 a 5 Mbps per l’Adsle e da 20 a 50 Mbps per l’Fttc.

Per quanto riguarda i piani tariffari, OneNet Partita Iva ha un costo di 30 euro mensili per la versione Mini e di 35 euro mensili per la versione Pro, la prima prevede la fornitura di internet senza limiti mentre la seconda consente anche di effettuare chiamate illimitate verso i numeri nazionali. È possibile in ogni caso acquistare separatamente il servizio Power 4G.

Per incrementare la velocità di connessione e sfruttare la rete mobile Vodafone 4G, basta aggiungere il servizio Power 4G ai piani tariffari che consentono questa opzione, usufruendo di interessanti promozioni. L’attivazione del piano tariffario avviene via telefono, con il supporto di un consulente di Vodafone Business, oppure tramite il sito web Vodafone, nella sezione dedicata alle aziende. Power 4G, se richiesto, viene aggiunto al piano tariffario ed è attivato con l’installazione della rete fissa.

Guest Post

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!