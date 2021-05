L’uso di internet fra gli anziani, la situazione in Europa

L’uso di Internet non è così abituale fra gli anziani, nonostante l’accelerazione imposta dalla pandemia. In Europa il 61% dei cittadini dai 65 ai 74 anni utilizza internet ma con forti differenze nazionali. L’Italia è sotto la media europea

Internet e gli anziani, che rapporto di confidenza e popolarità c’è? La pandemia ha sicuramente funzionato da acceleratore delle esigenze digitali della popolazione e Internet è diventata sempre più importante, ancor più nel 2020, con le misure di confinamento e di distanziamento sociale, lo spostamento in casa del lavoro, della scuola e di tutti i contatti esterni, mediati appunto dalla tecnologia. L’uso di Internet coinvolge la totalità dei giovani ma è meno diffuso fra le generazioni più anziane.

Interner per 6 anziani su 10 in Ue. Ma è una media…

La media in Ue dice che sei anziani su dieci – il 61% delle persone di età compresa fra 65 e 74 anni nei dati Eurostat – hanno usato Internet negli ultimi tre mesi.

Ma ci sono forti differenze fra “prestazioni” nazionali. L’uso di internet fra le generazioni più anziane è maggiore in Danimarca, in Lussemburgo, in Svezia e nei paesi del Nord Europa. Sull’altro lato della scala ci sono Bulgaria, Croazia e Grecia, dove l’uso di internet fra gli over 65 varia dal 25% al 33% dei cittadini. L’Italia sta nella parte bassa della classifica, sotto la media europea, poco sopra il 40%.

Nel 2020, dice l’Eurostat, l’88% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni nell’UE ha riferito di aver utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi. Si va dal 70% in Bulgaria al 99% in Danimarca.

«Sebbene molto comune tra i giovani, l’uso di Internet non è così abituale tra le generazioni più anziane: il 98% dei giovani di età compresa tra 16 e 24 anni ha utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi contro il 61% delle persone di età compresa tra 65 e 74 anni – dice Eurostat – Sebbene l’uso di Internet rimanga elevato tra i giovani in tutta l’UE, varia notevolmente tra i gruppi di età più avanzata».

… con forti differenze nazionali

E così nel 2020 la Danimarca conta la quota più alta – il 94%, quasi tutti – di cittadini fra 65 e 74 anni che hanno usato Internet.

A seguire ci sono Lussemburgo e Svezia (entrambi al 91%), Paesi Bassi (90%) e Finlandia ( 88%).

Al contrario, solo il 25% delle persone di età compresa tra 65 e 74 anni in Bulgaria ha utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi, seguito da quelle in Croazia (28%) e Grecia (33%).

L’Italia, come detto, si pone nella parte bassa della classifica, poco sopra il 40% di cittadini over 65 che fanno uso di Internet, prima solo di Polonia, Romania, Portogallo, e appunto Grecia, Croazia e Bulgaria.