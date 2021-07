Social network, continua la crescita di Tik Tok

Tik Tok continua a crescere e a conquistare nuovi utenti unici. A marzo 2021 l’audience di Tik Tok arriva a 8,9 milioni di utenti unici, con una crescita di oltre il 60% su base annuale. Il social network non è fra i primi per audience, perché al primo posto c’è sempre Facebook. Ma mentre questo registra una tendenza in calo, Tik Tok cresce sia nell’arco dell’anno, sia nell’ultimo periodo – da dicembre 2020 a marzo 2021.

L’audience dei social network

L’audience dei principali social network è uno dei dati che si evince dall’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che riporta i numeri della fibra, dell’editoria, dei media e dei servizi postali.

Concentrandosi sull’uso di internet, emerge che «nel mese di marzo 2021, 44milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in rete per un totale di 66 ore di navigazione mensile a persona – informa l’Agcom in una nota – Passando all’esame dell’audience dei principali social network, Facebook con 35,9 milioni di utenti unici e una dinamica in contrazione su base annuale (-2,5 milioni di navigatori), si conferma la principale piattaforma utilizzata dagli utenti. Performance in controtendenza si riscontrano esclusivamente per Pinterest (+3,1 milioni di utenti) e Tik Tok (+3,4 milioni di utenti)».

Da Facebook a Tik Tok

L’Internet audience dei principali social network conferma dunque al primo posto la presenza di Facebook con 35,9 milioni di utenti e una tendenza in calo: meno 6,4% la flessione annuale (marzo 2020 vs marzo 2021) e meno 5,9% l’andamento da dicembre 2020 a marzo 2021.

Al secondo posto c’è Instagram con 28,8 milioni di utenti unici e una dinamica su base annuale in crescita dello 0,1%, mentre c’è una flessione del 2,7% nel periodo dicembre 2020- marzo 2021. La crescita più ripida di Instagram c’è stata fra il 2017 e il 2020.

Al terzo posto si posiziona Linkedin con 20,7 milioni di utenti unici. Seguito con 18 milioni di utenti da Pinterest, in crescita del 20,7% su base annuale ma in calo nel periodo dicembre 2020 – marzo 2021.

Twitter con 11, 2 milioni di utenti segue una dinamica in calo: meno 12,4 % nell’arco di un anno, meno 5% da dicembre 2020 a marzo 2021.

C’è poi la crescita boom di Tik Tok. Il social dei micro-video segna infatti un aumento del 62,8% di utenti da marzo 2020 a marzo 2021, e ancora più 4,4% da dicembre 2020 a marzo 2021. Ormai conta 8,9 milioni di utenti unici.