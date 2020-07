Social network, è boom per TikTok. Instagram seconda per audience

È boom per TikTok. Il social dei mini video vede la sua internet audience crescere a tre cifre: più 475% da giugno 2019 a marzo 2020. E aumenta molto di più degli altri social network anche da dicembre 2019 a marzo 2020. Quando, si può ipotizzare, l’aumento dell’audience di tutti i social network è anche legato al confinamento da Covid 19, che ha costretto tutti in casa – tutti dunque online e su internet.

Per quanto riguarda l’uso di internet a marzo di quest’anno 44,7milioni di utenti medi giornalieri hanno navigato in rete per un totale di 113ore di navigazione mensile a persona.

I dati vengono dall’Osservatorio sulle comunicazioni 2/2020 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che fa il punto su tutto il settore delle tlc (reti ultrabroadband, quotidiani, tv, servizi postali e internet). L’audience internet dei principali operatori media è per tutti in aumento dal 2017. Al primo posto c’è Google, seguito da Facebook e dal gruppo Gedi. Seguono RCS Mediagroup, Microsoft, Mediaset e Amazon.

Social network, ecco come va

Interessante l’andamento dell’audience dei principali social network per utenti unici. Tutti in aumento sia nel confronto trimestrale sia su base annua, con una crescita rilevante per TikTok e un ottimo piazzamento per Instagram, che si pone ormai al secondo posto dopo Facebook.

Facebook con 38,4 milioni di utenti unici si conferma la principale piattaforma utilizzata dagli utenti. Prosegue il trend crescente per Instagram, ormai frequentato da 28,8 milioni di utenti unici, così come per i restanti operatori Linkedin (21,2 milioni di utenti unici), Pinterest (14,9 milioni) e Twitter (12,8 milioni).

Su base annuale, è crescita a tre cifre per TikTok: da giugno 2019 a marzo 2020 il tasso di crescita è del +475,1%. Notevole anche l’aumento percentuale nel trimestre dicembre 2019-marzo 2020: più 49,7%. Tik Tok a marzo 2020 è frequentato da 5,4 milioni di utenti; erano poco meno di 1 milione a giugno dello scorso anno.

Nel confronto annuale (marzo 2019-marzo 2020) l’aumento di utenti è del 6,8% per Facebook, del 14,2% per Instagram, del +19,5% per LinkedIn, del +30,5% per Pinterest, del 24,2% per Twitter.