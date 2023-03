Duplice sms con modifica offerta, Antitrust avvia istruttoria su Wind Tre

L’Antitrust ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Wind Tre per una pratica commerciale di modifica dell’offerta di telefonia, comunicata con un duplice sms poco chiaro per i consumatori.

Il duplice sms Wind di modifica offerta

A partire dal 24 novembre 2022, spiega l’Antitrust nell’avvio del procedimento, “ai clienti titolari di schede di telefonia mobile è stato comunicato un aumento tariffario mensile del servizio con possibilità di recesso senza costi nei successivi 60 giorni o cambio operatore. Lo stesso messaggio conteneva la possibilità per il cliente di optare per una maggiore quantità di Giga, inviando uno specifico SMS gratuito con testo “PLUS” al numero 43143 entro 3 giorni”.

L’Antitrust spiega che “il giorno seguente la medesima clientela è stata raggiunta da un secondo messaggio con cui si offriva la possibilità di mantenere invariata l’offerta vigente al momento della ricezione del primo messaggio, inviando, entro una certa data, uno specifico SMS gratuito con testo “OPTIN” al numero 40400; contemporaneamente veniva offerta al cliente la possibilità di optare per una maggiore quantità di Giga per un limitato periodo di tempo, salva la possibilità di valutare, comunque, nuove offerte Wind Tre”.

Il duplice sms non sembra insomma chiaro per l’Antitrust, che anche sulla base delle segnalazioni ricevute ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Wind Tre.

I due messaggi inviati da Wind, con le informazioni anche sovrapposte, «non rendono chiare le opzioni disponibili all’utenza rispetto alla modifica dell’offerta – si legge nella comunicazione di avvio procedimento, pubblicata nel bollettino del 20 marzo – Inoltre, i due messaggi presentano un contenuto contraddittorio, dal momento che il secondo sembra in teoria consentire all’utente, a distanza di poche ore, di annullare gli effetti del primo, ma non chiarisce come si raccordino gli effetti delle diverse opzioni esercitabili. Confusoria è anche la sovrapposizione dei numerosi termini di decorrenza e scadenza relativi alle varie opzioni proposte».

