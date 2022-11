Promozione Magnifica, Antitrust multa Telecom per 1 milione

L’Antitrust multa Telecom Italia per 1 milione di euro per la promozione online delle offerte di telefonia fissa fibra Premium, Executive e Magnifica e per lo spot televisivo dell’offerta Magnifica

La pratica contestata dall’Antitrust riguarda l’omissione o la mancata evidenziazione sul sito web e nello spot tv “informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole”.

La multa dell’Antitrust: perché

La società, spiega l’Antitrust nel provvedimento, ha predisposto i messaggi promozionali evidenziando «esclusivamente le caratteristiche e i vantaggi in termini economici e tecnico/prestazionali, posizionando in modo meno visibile e non immediatamente rilevabile dal consumatore tutte le altre informazioni utili e/o rilevanti, indispensabili per consentirgli di assumere una decisione consapevole» sulla sottoscrizione delle offerte fibra.

Per le offerte Executive e Premium, spiega ancora l’Autorità, si tratta di alcune informazioni sulle loro condizioni economiche, in particolare i costi a consumo delle telefonate in caso di sottoscrizione attraverso canali diversi dall’online e i costi di disattivazione e di recesso prima di 24 mesi. Per l’offerta Magnifica il caso riguarda le informazioni sulle limitazioni tecniche, la perdita del numero fisso in caso di passaggio ad altro operatore o ad altra offerta Telecom, i costi a consumo delle telefonate e i possibili disservizi durante la fase di sperimentazione.

Il comportamento di Telecom Italia, conclude l’Antitrust, si configura come una violazione del Codice del Consumo «per l’attività promozionale effettuata tramite sito web per le tre offerte Premium, Executive e Magnifica, e tramite spot televisivo solo per quanto riguarda Magnifica, non essendo state fornite in maniera immediatamente visibile le informazioni indispensabili al consumatore per consentirgli di assumere una decisione commerciale consapevole». La sanzione è di 1 milione di euro.

