Telefonia mobile, MDC denuncia i costi nascosti e invia parere all’Agcom

MDC denuncia i costi nascosti nelle chiamate mobili. L’associazione ha presentato il proprio parere nell’ambito della consultazione pubblica avviata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. E chiede più tutele per gli utenti

Telefonia mobile con diverse criticità e costi nascosti. Gli utenti segnalano che il prezzo per le chiamate verso numeri di operatori diversi dal proprio possono essere più alti oppure che ci si imbatte in costi per superamento delle soglie di traffico voce: alcuni operatori applicano tariffe extra quando si supera il limite delle chiamate incluse nel piano. Così il Movimento Difesa del Cittadino, che denuncia i costi nascosti nelle chiamate mobili e chiede all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una maggiore tutela.

L’occasione è rappresentata dalla consultazione pubblica avviata dall’Agcom con la Delibera 351/24/CONS, relativa all’identificazione e analisi dei mercati della terminazione delle chiamate vocali su rete mobile. L’associazione ha presentato il proprio parere nell’ambito della consultazione.

Spiega l’esperto di MDC e autore del parere, Francesco Luongo: «Nonostante le recenti regolamentazioni europee abbiano introdotto miglioramenti, riteniamo che l’AGCOM debba fare di più per proteggere gli utenti dalle tariffe eccessive legate alle terminazioni delle chiamate su rete mobile».

Per Luongo «servono strumenti di monitoraggio continui, una maggiore trasparenza e l’adozione di misure che tutelino meglio i consumatori, soprattutto in un contesto tecnologico in rapida evoluzione come quello attuale».

La richiesta: trasparenza tariffaria e accesso equo

Il parere elaborato da MDC a tutela dei consumatori, spiega una nota, evidenzia diverse criticità nel sistema attuale e sollecita l’Agcom ad adottare misure più incisive per garantire maggiore trasparenza tariffaria e condizioni eque di accesso ai servizi per tutti gli utenti, con particolare attenzione agli operatori virtuali (MVNO).

In alcuni casi, chiamate verso numeri di operatori virtuali possono avere tariffe differenti rispetto a quelle verso operatori tradizionali, senza che ciò venga adeguatamente comunicato, e alle nuove tecnologie come le reti 5G. Le casistiche di costi nascosti nelle telefonate via cellulare che possono essere applicati dagli operatori sono diverse. In particolare, le due casistiche più denunciate dagli utenti sono: tariffe di terminazione elevate, ovvero il prezzo per le chiamate verso numeri di operatori diversi dal proprio possono essere più alti, a causa delle tariffe addebitate tra operatori e trasferite agli utenti finali; costi per superamento delle soglie di traffico voce, ovvero alcuni operatori applicano tariffe extra quando si supera il limite delle chiamate incluse nel piano, anche per le offerte con “minuti illimitati”, che possono avere condizioni limitanti o soglie nascoste.

L’associazione sottolinea la necessità di migliorare le condizioni di accesso per gli operatori virtuali, che spesso offrono tariffe più competitive, garantendo così una concorrenza più aperta e vantaggiosa per i consumatori.

