Telemarketing, al via i lavori per il codice di condotta

Al via i lavori per un codice di condotta sul telemarketing, un documento che regoli queste attività e contrasti il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate.

Dopo alcuni incontri preliminari, che si sono svolti nelle scorse settimane con le singole categorie operanti nell’ambito della filiera del telemarketing, si è svolta ieri, promossa dal Garante per la protezione dei dati personali, la prima riunione generale, alla quale hanno preso parte da remoto circa trenta rappresentanti del mondo della committenza (ossia delle aziende che promuovono i propri prodotti mediante campagne di telemarketing), dei contact center, dei list provider e dei consumatori.

Nella riunione, informa il Garante Privacy in una nota, è stata concordata la costituzione di un comitato che dovrà elaborare una prima bozza del codice di condotta, tenendo conto di alcuni documenti già predisposti da alcune categorie di operatori e degli elementi acquisiti in molti anni di attività di accertamento da parte degli uffici del Garante. Il comitato inizierà ad operare dalla prossima settimana. L’obiettivo comune è che si possa arrivare in tempi brevi a un testo che sarà poi sottoposto al Garante per l’approvazione.

