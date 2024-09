Come difendersi dal telemarketing aggressivo? È stato avviato l’iter di una nuova proposta di legge per frenare questo fenomeno. UNC: si torni all’opt in

Telemarketing aggressivo, al via l’iter per una nuova proposta di legge (Foto MART PRODUCTION per Pexels)

Il telemarketing aggressivo è spesso al centro delle denunce dei consumatori. Come difendersi dalle telefonate indesiderate, che spesso diventano veicolo di pressione psicologica e promuovono con forme anche aggressive l’adesione a contratti e proposte commerciali? Mentre ci si interroga sugli strumenti da adottare e sul funzionamento del Registro delle Opposizioni, una delle ultime notizie è che è stata avviata nelle Commissioni Parlamentari l’esame della proposta di legge per frenare il telemarketing aggressivo e selvaggio. La proposta è a prima firma del deputato Pd Piero De Luca.

“È stato avviato nelle Commissioni Parlamentari competenti l’esame della proposta di legge, a mia prima firma, per frenare il telemarketing aggressivo e selvaggio, per dire basta alle telefonate indesiderate – si legge in una nota stampa del Pd – Le chiamate commerciali non richieste rappresentano un problema serio per la serenità e la privacy di tantissime famiglie nel nostro Paese. L’attuale Registro delle opposizioni non ha prodotto gli effetti desiderati ed è per questo necessario cambiare l’attuale sistema. Con la nostra proposta di legge, aggiungiamo anche un obbligo di rafforzare i servizi di assistenza telefonica richiesti dai consumatori, con un numero dedicato cui rispondere entro tre minuti. Ora procederemo ad un ciclo di audizioni, sperando di lavorare insieme con tutte le forze politiche, anche di maggioranza, considerata la presenza di una proposta presentata sul tema anche da FdI. L’obiettivo comune dev’essere quello di affrontare e risolvere un problema serio per la serenità e la privacy di tantissime famiglie nel nostro Paese”.

Il telemarketing aggressivo e le criticità dell’attuale sistema

Il riferimento è anche al funzionamento del Registro delle Opposizioni, spesso sotto i riflettori dei Consumatori perché non sempre riesce a impedire la pressione promozionale del telemarketing.

Che qualcosa non funzioni l’ha riconosciuto, lo scorso maggio, lo stesso presidente Antitrust Roberto Rustichelli, che in un’audizione alla Camera sulle criticità del passaggio al mercato libero dell’energia elettrica ha detto: «l’esperienza dell’Autorità suggerisce che i sistemi che prevedono la scelta esplicita e preventiva di un servizio (cosiddetti opt-in), piuttosto che un meccanismo che ne consenta il rifiuto (opt-out), assicurano una più efficace tutela dei consumatori. In tale ottica, si ritiene auspicabile un intervento normativo più incisivo, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate. In particolare, dovrebbe essere presidiato, tramite l’applicazione di sanzioni pecuniarie davvero deterrenti, il divieto di contattare telefonicamente, a fini commerciali, i consumatori che non vi abbiano previamente ed esplicitamente consentito chiedendo l’inclusione nell’apposito registro pubblico».

L’avvio della nuova proposta di legge contro il telemarketing selvaggio viene accolta con favore dall’Unione Nazionale Consumatori.

«Speriamo che in modo bipartisan il Parlamento dia un serio giro di vite alle telefonate indesiderate – commenta il presidente dell’associazione Massimiliano Dona – Appoggiamo la proposta del Pd di tornare al sistema dell’opt in, ossia al regime valido fino al 2009 che proibiva di telefonare a qualcuno se non aveva dato prima il suo espresso consenso ad essere chiamato. L’inversione è necessaria visto il fallimento della legge n. 5 dell’11 gennaio 2018. Se non dovesse bastare neanche questo, si dovrà necessariamente togliere valore ai contratti fatti per telefono, come minimo per i contratti di luce e gas».

