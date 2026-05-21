Telemarketing, UNC: sul decreto fiscale un’occasione persa

Il nodo del telemarketing rimane. La stretta che doveva estendere le nuove norme al settore delle telecomunicazioni non passa nel decreto fiscale. La Camera dei Deputati ha dato ieri il via libera definitivo al ddl di conversione in legge del Decreto fiscale e il provvedimento diventa legge perché non sono state apportate modifiche rispetto al testo in prima lettura al Senato. Dal provvedimento rimane “del tutto esclusa la tanto discussa stretta contro il telemarketing aggressivo per il settore delle telecomunicazioni, stralciata per motivi di omogeneità del testo e trasformata in un semplice ordine del giorno” (Fonte: Fanpage).

Il nodo del telemarketing

Per l’Unione Nazionale Consumatori si tratta di un’occasione persa.

“È un vero peccato – spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Dona – che non sia stato approvato l’emendamento che estendeva anche al settore delle telecomunicazioni il giro di vite contro il telemarketing selvaggio. Un’opportunità mancata che speriamo sia al più presto colta nel primo provvedimento utile”.

Nel decreto sarebbe dovuto entrare un divieto di telemarketing selvaggio che per ora riguarda solo le aziende energetiche. Il decreto bollette ha infatti vietato, a partire dal 19 giugno, le attività di telemarketing finalizzate alla promozione e conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un consenso esplicito del consumatore o una richiesta diretta da parte da parte di quest’ultimo.

Una serie di emendamenti puntava a estendere alle telecomunicazioni i vincoli sul telemarketing decisi nel settore dell’energia. La norma non è passata per difetto di omogeneità.