AliExpress, la Commissione accetta gli impegni contro i prodotti illegali

La Commissione europea ha accettato gli impegni di AliExpress sulla trasparenza e sul monitoraggio dei prodotti illegali. E al tempo stesso, dopo un’indagine, ha stabilito in via preliminare che la piattaforma di e-commerce, di proprietà di Alibaba, ha violato il suo obbligo di valutare e attenuare i rischi connessi alla diffusione di prodotti illegali ai sensi della legge sui servizi digitali.

Il procedimento formale era stato avviato nel marzo 2024.

La legge sui servizi digitali e le azioni intraprese verso AliExprss mirano a garantire la sicurezza online dei consumatori. AliExpress è un servizio di negozi online composto da piccole imprese cinesi, che opera come host per altre aziende che vendono prodotti ai consumatori. La Commissione ha accettato e reso vincolanti gli impegni offerti da AliExpress per risolvere una serie di preoccupazioni, come la trasparenza della piattaforma in materia di pubblicità e sistemi di raccomandazione.

Le azioni intraprese dalla Commissione, ha affermato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, «dimostrano la forza della legge sui servizi digitali quando si tratta di creare un ambiente online più sicuro e più equo. Siamo stati in grado di adottare misure concrete per garantire un elevato livello di sicurezza per i cittadini dell’UE, mantenendo nel contempo condizioni di parità per le piattaforme e gli operatori commerciali nel mercato dell’UE. La presente decisione illustra le aspettative della Commissione quando solleva preoccupazioni. Accogliamo con favore – ha detto – gli impegni di AliExpress volti a diventare più sicuri per gli utenti, più equi per gli operatori legittimi e una migliore piattaforma online per tutti».

Gli impegni di AliExpress

La Commissione ha accettato e reso vincolanti una serie di impegni presentati da AliExpress. Questi riguardano i sistemi delle piattaforma per monitorare e rilevare i prodotti illegali, come medicinali, integratori alimentari e materiale per adulti, diffusi anche attraverso link nascosti e programmi di affiliazione, e che potrebbero influire sulla salute degli utenti e sul benessere dei minori.

Gli impegni comprendono il sistema di notifica e azione cui AliExpress ricorre per segnalare i prodotti illegali, il sistema interno di gestione dei reclami, la trasparenza dei sistemi pubblicitari e di raccomandazione di AliExpress, la tracciabilità dei commercianti sui servizi di AliExpress e l’accesso ai dati pubblici per i ricercatori.

Con questi impegni, spiega Bruxelles, “le informazioni e gli strumenti per limitare la diffusione di contenuti illegali saranno facilmente accessibili sia agli utenti registrati che a quelli non registrati della piattaforma”.

AliExpress attuerà un monitoraggio interno per valutare l’efficacia degli impegni e presenterà relazioni periodiche a un fiduciario di controllo indipendente, che riferirà annualmente alla Commissione in merito all’attuazione degli impegni. Gli impegni saranno giuridicamente vincolanti: qualsiasi loro violazione comporterebbe immediatamente una violazione della legge sui servizi digitali.

I risultati preliminari dell’indagine su AliExpress

Dopo un’indagine, inoltre, la Commissione ha constatato in via preliminare che AliExpress ha violato l’obbligo di valutare e attenuare i rischi connessi alla diffusione di prodotti illegali nell’ambito della legge sui servizi digitali.

Secondo i primi risultati dell’indagine, la piattaforma non tiene conto delle risorse limitate destinate ai sistemi di moderazione per evitare la diffusione di prodotti illegali, non applica in modo adeguato la sua politica sanzionatoria nei confronti dei commercianti che pubblicano ripetutamente contenuti illegali e i sistemi mostrano “fallimenti sistemici”. AliExpress ha ora la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando i documenti contenuti nel fascicolo dell’inchiesta della Commissione e rispondendo per iscritto alle risultanze preliminari della Commissione.