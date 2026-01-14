Alimentari, GDO e filiera, Consumatori: rincari alti e meno cibo in tavola

mercoledì 14 Gennaio 2026

L’Antitrust apre un’indagine sul ruolo della GDO nella filiera agroalimentare. Sotto accusa i prezzi degli alimentari. I Consumatori ricordano la stangata sulle famiglie e chiedono che le criticità vengano risolte

14 Gennaio 2026 Redazione

Le famiglie hanno tagliato le spese alimentari. C’è stato il boom delle vendite nei discount. Dopo il calo del costo dell’energia, non tutti i prodotti sono scesi di prezzo. Insomma: contro l’andamento dei prezzi le conseguenze si sono fatte sentire nelle abitudini dei consumatori e i prezzi degli alimentari continuano a essere critici. L’Antitrust ha appena avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (GDO) nell’ambito della filiera agroalimentare e i Consumatori prendono spunto da questo per ribadire la stangata che si è abbattuta sulle famiglie. E chiedersi cosa succederà dopo l’indagine.

UNC: “Poi cosa succede?”

Commenta così il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona: “Bene, ottima notizia, ma poi che succede? È sempre benvenuta ogni indagine conoscitiva, certo che poi ci piacerebbe avessero anche un seguito e che, una volta evidenziate eventuali criticità, si prendessero provvedimenti, sia sul piano legislativo, sia con provvedimenti dell’Antitrust stessa”.

Fra le indagini conoscitive dell’Antitrust si segnalano anche quelle sui voli e sull’editoria scolastica. E a queste fa riferimento l’UNC.

“Da quella sugli algoritmi nel settore aereo – prosegue Dona – a quella sul caro scuola, solo per citare le ultime due indagini conoscitive, sono emerse numerose criticità che ci piacerebbe venissero rimosse: dalla mancanza di trasparenza delle tariffe aeree per via del prezzo separato dei vari servizi accessori al divieto legislativo di poter fare sconti superiori al 15% sui libri scolastici. Bisogna che a queste indagini seguano i fatti e che alle imprese sia poi imposto di cessare pratiche che creano un pregiudizio per i consumatori”.

Alimentari e stangata

L’andamento dei prezzi alimentari, con rialzi di quasi il 25% dal 2021, ha avuto conseguenze pesanti sulle famiglie. Una stangata che per il Codacons equivale a oltre 1400 euro l’anno per la famiglia tipo rispetto al 2021, a più 1.915 euro annui se si considera un nucleo con due figli.

“Prima il caro-energia poi la guerra in Ucraina hanno spinto al rialzo i prezzi al dettaglio nel comparto alimentare, al punto che nel 2025 fare la spesa è costato quasi un quarto in più rispetto al 2021 – spiega il Codacons – Una volta terminati gli effetti di tali emergenze, tuttavia, i rincari non sono rientrati, e i listini non sono tornati alla normalità: al contrario i prezzi di cibi e bevande hanno continuato a salire, dando vita ad una forma di speculazione sulla pelle dei consumatori”.

Tagli alle spese alimentari

I rincari nel settore alimentare hanno impoverito le famiglie e le hanno costrette a modificare le abitudini alimentari.

Le famiglie, ricorda Assoutenti, “ spendono sempre di più per un carrello sempre più vuoto – denuncia il presidente Gabriele Melluso – A confermarlo sono i dati Istat: da ottobre 2021 ad ottobre 2025 le vendite alimentari nel nostro Paese sono crollate in volume del -7,8%, ma nello stesso periodo i prezzi di cibi e bevande sono saliti di quasi il 25%”.

Una famiglia su tre ha tagliato la spesa alimentare, le abitudini sono cambiate e hanno portato a un vero e proprio boom di acquisti nei discount che in quattro anni, dal 2021 al 2025, hanno aumentato le vendite del 24,3%. Aggiunge Melluso: “Accogliamo con soddisfazione l’apertura di una indagine conoscitiva sull’andamento dei prezzi alimentari, perché è evidente la presenza di anomalie che hanno danneggiato le famiglie portando ad una crescita ingiustificata e del tutto fuori controllo dei listini al dettaglio”.

