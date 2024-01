Altroconsumo: ecco quali sono i supermercati preferiti dai consumatori

Nella scelta dei supermercati pesa il fattore prezzo, su tutto, ma contano anche assortimento e qualità dei prodotti. I consumatori, esigenti anche nel fare la spesa (di persona: la spesa online in Italia non decolla) scelgono in base a diversi fattori. E quali supermercati preferiscono? Sul podio ci sono Esselunga, Ipercoop e NaturaSì per i supermercati, mentre sono Eurospin e Aldi i discount preferiti. È quanto afferma Altroconsumo sulla base di un’indagine fatta con interviste su oltre 9.500 soci che hanno portato a stilare una classifica delle catene di supermercati/ipermercati, discount e insegne locali preferite dai clienti.

Fra i parametri utilizzati per valutare l’esperienza d’acquisto, spiega Altroconsumo, il prezzo risulta quello più importante, seguito dalla soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e l’ampiezza della gamma disponibile.

Supermercati, chi va sul podio

Guardando ai risultati complessivi, spiega Altroconsumo, il podio della categoria iper&super nazionali è occupato anche quest’anno da Esselunga, seguita a brevissima distanza da Ipercoop/Coop&Coop e NaturaSì, un’insegna votata all’alimentazione biologica, che conquista i consumatori più attenti all’ambiente con la qualità dei prodotti.

Fra le insegne locali (ovvero presenti soltanto in alcune regioni) spiccano invece Dem, una catena con diversi supermercati dislocati tra Roma e Frosinone, che si aggiudica il primo posto, seguita da Tosano, un gruppo di 19 supermercati presenti nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine, particolarmente attraenti per i loro prezzi.

Passando poi ai discount, dove è il prezzo è il driver principale di acquisto, i preferiti risultano essere Eurospin e Aldi.

Non decolla la spesa online

Una considerazione a parte, prosegue l’associazione, per la classifica dei supermercati online, non tanto per la classifica in sé, che vede in testa Esselunga e al secondo posto Coop, poi Carrefour e Conad, quanto per il fatto che la spesa online non sembra decollare nelle preferenze dei consumatori: quasi otto intervistati su dieci, infatti, non hanno mai utilizzato questo servizio.

Fra le altre abitudini di acquisto verificate nell’indagine, emerge che il 62% degli intervistati va a fare la spesa al supermercato almeno una o due volte alla settimana, mentre quasi un quarto (23%) ci va anche più spesso. Inoltre, il 33% degli intervistati sceglie il punto vendita principalmente per motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro. Il 25%, invece lo fa per motivi economici, orientandosi sempre sulle insegne più convenienti.

In media il costo del carrello della spesa media mensile per famiglia è di 409 euro, 27 euro in più rispetto al 2022, un rincaro che pesa di più per i nuclei numerosi.

