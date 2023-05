Altroconsumo: sportello telefonico gratuito per l’Emilia-Romagna

Altroconsumo mette a disposizione uno sportello telefonico gratuito per aiutare chi vive in Emilia-Romagna ad attivare le sospensioni e i ristori previsti dal Governo

Altroconsumo attiva un servizio telefonico di assistenza straordinaria per i cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione. Da oggi è aperto uno sportello telefonico gratuito per dare supporto, informazioni e assistenza ai cittadini che vogliono usufruire delle misure previste dal Governo.

Tra i provvedimenti più importanti, la sospensione delle rate del mutuo e delle bollette e le modalità per accedere ai ristori previsti dal Governo. I legali ed esperti Altroconsumo saranno a disposizione dei cittadini anche per fornire informazioni e consigli su come muoversi se si hanno cartelle esattoriali in scadenza o i lavori del 110% da ultimare. Lo sportello è gratuito e aperto a tutti (anche a chi non è socio di Altroconsumo) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero 02.6961572.

Per qualsiasi ulteriore dubbio o problema gli esperti di Altroconsumo aiuteranno i cittadini che ne faranno richiesta nella problematica e spiegheranno in maniera semplice clausole e norme.

Nel Consiglio dei Ministri del 23 maggio il Governo ha approvato un decreto-legge (decreto Alluvioni) che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza. Sono stati stanziati 2 miliardi di euro per una serie di misure che vanno dalla possibilità di sospendere le rate del mutuo, alla proroga al 31 agosto del pagamento delle cartelle esattoriali in scadenza, fino allo spostamento al 31 dicembre dei termini per portare a termine i lavori del 110%. A questi si aggiunge anche l’intervento di Arera, il garante dell’energia, che ha permesso alle persone di quelle zone di sospendere il pagamento delle utenze domestiche senza incorrere in alcuna morosità.

