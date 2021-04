Amnesty International: la pandemia ha colpito i gruppi oppressi da decenni

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 è entrata con forza all’interno di società già afflitte da gravi disuguaglianze, mettendo in luce ed esacerbando problematiche sociali già esistenti. Amnesty International ha presentato oggi il suo Rapporto 2020-2021, che contiene un’approfondita analisi sulle tendenze globali nel campo dei diritti umani e schede su 149 stati.

Amnesty evidenzia, in particolar modo, come siano stati i gruppi già maggiormente vulnerabili, tra cui le donne e i rifugiati, a subire l’impatto devastante della pandemia, per via di decenni di politiche discriminatorie decise dai leader mondiali. Allo stesso modo – denuncia ancora l’ONG – gli operatori sanitari, i lavoratori migranti e quelli attivi nel settore informale sono stati a loro volta trascurati dai sistemi sanitari e da forme di sostegno economico e sociale lacunose.

“La pandemia ha brutalmente mostrato e acuito le disuguaglianze all’interno degli stati e tra gli stati e ha evidenziato l’incredibile disprezzo che i nostri leader manifestano per la nostra comune umanità. Decenni di politiche divisive, di misure di austerità errate e di scelte di non investire nelle traballanti strutture pubbliche hanno fatto sì che in tanti finissero per essere facili prede del virus”, ha dichiarato Agnès Callamard, nuova segretaria generale di Amnesty International.

Rapporto Amnesty International, i diritti umani in Italia

“In Italia le autorità hanno assunto decisioni che hanno aumentato il rischio di contagio da Covid-19 per gli anziani nelle case di riposo, causando decessi che avrebbero potuto essere evitati – spiega l’ONG. – L’accesso di rifugiati e migranti al territorio italiano è stato ridotto e i loro diritti sono stati limitati durante il lockdown. È proseguita la cooperazione con le autorità libiche sulla migrazione. Le Ong di soccorso hanno continuato a essere criminalizzate. Si sono verificati numerosi decessi in custodia e segnalazioni di tortura. Le persone indigenti e senza dimora hanno affrontato il lockdown in una condizione di alloggi inadeguati. I casi di violenza domestica sono aumentati durante il lockdown”.

Queste sono alcune delle principali criticità rilevate da Amnesty in Italia, nell’ultimo anno , legate anche alla gestione dell’emergenza sanitaria.

Rapporto 2020-2021: la pandemia da covid-19 ha colpito maggiormente i gruppi oppressi da decenni. Una lettura fondamentale per attivisti, giornalisti, per chi prende decisioni politiche e per chiunque sia interessato ai diritti umani. Leggilo orahttps://t.co/jVyIuvN4Rp — Amnesty Italia (@amnestyitalia) April 7, 2021

Diritto alla salute

Una delle tematiche affrontate è quella del diritto alla salute. A fine anno, oltre 74.159 persone erano morte per il Covid-19 e gli anziani rappresentavano l’85,7% del totale. L’impatto del Covid-19 è stato significativamente diverso nelle varie parti del Paese e le persone anziane nelle case di riposo al nord sono state particolarmente colpite.

“Le decisioni a livello nazionale e locale, insieme alla mancata implementazione di adeguati meccanismi di protezione, hanno aumentato il rischio di esposizione al virus per i residenti – denuncia Amnesty. – Alcune regioni e aziende sanitarie locali hanno consentito la dimissione di pazienti infetti o potenzialmente infetti dagli ospedali, trasferendoli nelle case di riposo, senza garantire meccanismi adeguati per prendersi cura di loro”.

Inoltre, i lavoratori delle case di riposo non avevano a disposizione dispositivi di protezione individuale (Dpi) e test, circostanza che li ha esposti a un rischio maggiore di infezione da Covid-19.

Diritto alla vita, tortura e altri maltrattamenti

Secondo quanto dichiarato nel Rapporto, nell’ultimo anno sono stati registrati numerosi decessi in custodia nelle carceri e nei centri di rimpatrio, in un contesto di maggiore isolamento dei detenuti dalla società e di riduzione dei servizi, compresa l’assistenza sanitaria psicologica, a causa della pandemia da Covid-19.

Inoltre sono pervenute numerose segnalazioni di torture e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti da parte di personale carcerario e agenti di polizia.

Amnesty segnala, in particolare, le indagini sulle denunce dei pestaggi di detenuti da parte di agenti penitenziari, che hanno provocato diversi feriti gravi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, vicino a Napoli. Fatti avvenuti il 6 aprile, quando circa 300 agenti penitenziari sono stati fatti entrare per un’ispezione.

Mentre, nel mese di luglio, i pubblici ministeri di Torino hanno accusato 25 persone, tra cui il direttore del carcere e molti agenti, di aver commesso o facilitato la tortura e altri maltrattamenti contro i detenuti, tra marzo 2017 e settembre 2019.

E, ancora, il caso di Siena. A fine anno era in corso il processo a cinque agenti penitenziari e un medico, accusati di tortura in relazione a un caso del 2018 nel carcere di San Gimignano. Altri 15 agenti penitenziari sono rimasti sotto inchiesta.

Rapporto Amnesty International, i diritti delle donne

Le Ong per i diritti delle donne hanno segnalato un aumento della violenza domestica durante il lockdown. I dati ufficiali hanno registrato oltre 23.000 chiamate al numero nazionale per l’assistenza, che nel 2019 ne aveva ricevute circa 13.400.

Amnesty segnala, inoltre, l’elevato numero di ginecologi che si oppongono all’aborto per motivi di coscienza, ostacolando in questo modo l’accesso al diritto all’aborto. E ricorda che, ad agosto, il ministero della Salute ha approvato nuove linee guida per estendere l’accesso all’aborto medico.