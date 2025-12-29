Antitrust vs Ryanair, si profila una lunga battaglia legale

Nei giorni scorsi l’Antitrust ha multato Ryanair per oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante. La compagnia aerea ha immediatamente annunciato ricorso. Le associazioni dei consumatori ricordano i problemi del caro voli

Si profila una lunga battaglia legale fra l’Antitrust e Ryanair. Nei giorni scorsi l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso una sanzione di oltre 255 milioni di euro verso Ryanair DAC, in solido con la controllante Ryanair Holding, per abuso di posizione dominante, da aprile 2023 ad almeno aprile 2025.

Secondo l’Antitrust la società, in posizione dominante, “ha attuato una strategia abusiva per ostacolare le agenzie viaggio che utilizzano i voli Ryanair come input per l’offerta di servizi turistici”. Ryanair ha immediatamente annunciato ricorso contro la decisione.

L’Antitrust spiega che “Ryanair detiene una posizione dominante nel mercato a monte dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, nazionali ed europei, da/per l’Italia, quale input per le agenzie di viaggio, online (OTA) e fisiche. La posizione dominante deriva, oltre che da quote di mercato significative (38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da/per l’Italia) e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori. Tutti questi indicatori contribuiscono ad attribuire a Ryanair un significativo potere di mercato e la capacità di agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti”.

Ryanair e le agenzie di viaggio

La sanzione di oltre 255 milioni di euro viene alla fine di una lunga istruttoria.

Secondo l’Antitrust, “Ryanair ha attuato una complessa strategia per bloccare, ostacolare o rendere più difficile e/o economicamente o tecnicamente oneroso l’acquisto dei voli di Ryanair sul sito ryanair.com da parte delle agenzie di viaggio, OTA e fisiche, in combinazione con voli di altri vettori e/o con altri servizi turistici e assicurativi”.

L’Antitrust spiega i diversi passaggi. A fine 2022 Ryanair ha iniziato a vagliare una serie di ipotesi di ostacolo alle agenzie di viaggio, che si sono poi concretizzate, a partire da metà aprile 2023, in interventi di intensità via via crescente.

“In una prima fase, Ryanair ha introdotto procedure di riconoscimento facciale destinate agli utilizzatori dei biglietti acquistati tramite agenzia sul proprio sito – spiega l’Antitrust – In una seconda fase – a fine 2023, a istruttoria avviata – Ryanair ha bloccato in modo totale o intermittente i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito (ad esempio, tramite il blocco dei mezzi di pagamento e la cancellazione massiva degli account legati a prenotazioni effettuate dalle OTA). In una terza fase, a inizio 2024, Ryanair ha imposto accordi di partnership alle OTA e, in seguito, di Travel Agent Direct alle agenzie fisiche, con condizioni limitative della possibilità delle agenzie di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi, utilizzando quale strumento di “persuasione” il blocco intermittente delle prenotazioni e un’aggressiva campagna di comunicazione nei confronti delle OTA che non sottoscrivevano questi accordi (“OTA pirata”)”.

Infine ad aprile 2025 Ryanair, rendendo disponibile alle OTA la soluzione completa whitelabel iFrame, ha fornito l’integrazione delle applicazioni informatiche che, se ben implementate, permettono di ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici.

Per l’Antitrust l’insieme dei comportamenti, almeno fino all’integrazione delle applicazioni informatiche, hanno ostacolato le vendite delle agenzie.

“Le condotte accertate, in definitiva, hanno pregiudicato – conclude l’Antitrust – la possibilità delle agenzie di acquistare voli Ryanair per combinarli con i voli di altri vettori e/o servizi turistici aggiuntivi, riducendo la concorrenza, diretta e indiretta, esercitata dalle agenzie stesse e, di conseguenza, la qualità e quantità di servizi turistici offerti ai consumatori”.

La reazione di Ryanair

Ryanair ha subito annunciato ricorso contro la decisione dell’Antitrust, bollata come “bizzarra/infondata”, e contro la sanzione. Per la compagnia aerea l’Antitrust “intende ignorare – e annullare – la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair ” avvantaggia indubbiamente i consumatori ” e porta a ” tariffe competitive “”.

“Internet e il sito web ryanair.com – ha detto il Ceo di Ryanair Michael O’Leary – hanno permesso a Ryanair di distribuire direttamente ai consumatori, e Ryanair ha trasferito questo 20% di risparmio sui costi sotto forma di tariffe aeree più basse in Italia e in Europa. L’odierna (dei giorni scorsi ndr) sentenza dell’AGCM è giuridicamente infondata e contraddice la precedente sentenza del Tribunale di Milano del gennaio 2024, che ha dichiarato che il modello di distribuzione diretta di Ryanair ” avvantaggia indubbiamente i consumatori “. Questa sentenza dell’AGCM è un affronto alla precedente sentenza del Tribunale di Milano, nonché un affronto alla tutela dei consumatori e al diritto della concorrenza”.

Per il Ceo la sentenza e la sanzione “violano la tutela dei consumatori e il diritto della concorrenza e saranno annullate in appello”.

La versione dei Consumatori

Diverse le valutazioni anche delle associazioni dei consumatori. Il Codacons ha sottolineato il danno alle agenzie di viaggio e ai consumatori “attraverso una riduzione dell’offerta di biglietti aerei e servizi turistici a loro dedicati. Limiti, ostacoli e paletti che hanno ridotto la concorrenza portando ad un inevitabile incremento dei costi e ad una diminuzione delle possibilità di scelta a danno dei consumatori che si rivolgevano alle agenzie di viaggio penalizzate da Ryanair”.

L’associazione ricorda però che le criticità nel trasporto aereo continuano con la questione degli algoritmi e della crescita dei prezzi in occasione di alcuni periodi cruciali, come quelli delle partenze. L’indagine sul caro voli per Sicilia e Sardegna, ha aggiunto il Codacons, “va infatti verso l’archiviazione, con la conseguenza che i cittadini che in questi giorni utilizzano l’aereo per spostarsi in Italia durante le feste di Natale devono arrendersi allo strapotere dei vettori e accettare di spendere per i biglietti aerei fino al 900% in più rispetto ad altri periodi dell’anno”.

Assoutenti a sua volta ritiene che l’importo della sanzione non incida strutturalmente sull’azione della compagnia aerea.

“Negli ultimi tre anni, da quando l’istruttoria è stata avviata, Ryanair ha fatturato complessivamente oltre 30 miliardi di euro: una dimensione economica tale da rendere la sanzione, pur rilevante sul piano formale, poco efficace come deterrente reale – afferma Assoutenti – A questo si aggiunge l’esito prevedibile di una lunga battaglia legale tra primo e secondo grado di giudizio, che rischia di diluire nel tempo l’impatto del provvedimento. Riteniamo che, accanto allo strumento sanzionatorio, sia ormai necessario e non più rinviabile un intervento di “moral suasion”, che incida direttamente sul comportamento della compagnia attraverso obblighi chiari di condotta lecita e un percorso strutturato e costante di impegni verificabili nel tempo”.