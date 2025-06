Le famiglie italiane continuano a pagare tra le bollette più alte del continente, seconde solo a quelle tedesche, nonostante in 17 Paesi dell’area euro si sia registrato un calo dei prezzi dell’energia nel 2024. Lo ha sottolineato ARERA- l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – nella sua Relazione presentata al Parlamento, che fotografa un sistema ancora troppo esposto ai rischi geopolitici e dipendente dalle importazioni, in particolare di gas.

Il presidente Stefano Besseghini ha ribadito la necessità di accelerare sulla transizione energetica, pur mantenendo «un impegno immediato» per contenere i costi. Tra le opzioni strategiche citate, anche il ritorno del nucleare nel dibattito nazionale.

Un divario che persiste: i prezzi italiani tra i più alti dell’UE

I dati parlano chiaro: nel 2024, le famiglie italiane hanno pagato in media 35,70 centesimi di euro per kilowattora (c€/kWh), contro i 41,13 c€/kWh della Germania, i 28,03 della Francia e i 26,26 della Spagna. Anche depurando il prezzo da tasse e oneri, il costo netto dell’energia elettrica in Italia resta superiore del 14% alla media dell’area euro (25,92 c€/kWh contro 22,73).

Questo accade nonostante le riduzioni significative registrate nella componente energia (-21%) e nei costi di rete. Il problema è altrove: nella pressione fiscale.

ARERA, tasse e oneri azzerano i benefici del calo dei costi

Secondo l’Autorità, le famiglie italiane continuano a subire il peso crescente di oneri, imposte e tasse, la cui incidenza è aumentata del 28% in un solo anno. Nel confronto con gli altri Paesi, la componente fiscale italiana è risultata la più elevata: +51% rispetto alla Francia, +36% sulla Spagna e +18% sulla media UE.

Guardando alle fasce di consumo, il confronto con la Germania è favorevole solo per i grandi consumatori (classe DE, oltre 15.000 kWh/anno, che rappresentano però appena il 2% del totale). Al contrario, rispetto a Francia e Spagna, i prezzi italiani restano più alti in tutte le classi: nella classe DA (fino a 1.000 kWh/anno) il divario con la Francia è dell’11,8%, mentre con la Spagna si allarga fino al +37% nella classe DD (da 5.000 a 15.000 kWh/anno).

Gas naturale: rincari anche per i consumatori domestici

L’analisi di ARERA prosegue con il gas: nel 2024 il prezzo medio pagato dalle famiglie italiane ha raggiunto i 13,1 c€/kWh, con un aumento del 15,1% rispetto all’anno precedente. Dopo un 2023 in cui l’Italia beneficiava di prezzi inferiori alla media UE, nel 2024 i consumatori italiani sono tornati a pagare il 5,3% in più rispetto alla media dell’area euro.

Le cause sono note: la fine degli sconti fiscali, come l’azzeramento degli oneri di sistema e l’IVA ridotta, ha fatto salire la componente fiscale da 0 a 3,2 c€/kWh. Anche i costi di rete sono aumentati, passando da 2,6 a 3,0 c€/kWh.

Aumenti per i piccoli consumatori, cali solo per i grandi

L’aumento dei prezzi del gas, specifica ARERA, ha colpito in particolare le famiglie con consumi bassi e medi: nella fascia D1 (fino a 520 m³/anno) e D2 (520–5.200 m³/anno) i rincari sono stati del 17%, mentre solo per la fascia D3 (oltre 5.200 m³/anno) si è registrata una lieve riduzione (-5,4%). A livello europeo, solo la classe D1 ha visto aumenti medi (+6,5%), mentre per le altre due si è registrato un calo, rendendo il differenziale con l’Italia più marcato.

Il 2024 conferma un dato ormai strutturale: le famiglie italiane continuano a pagare più della media europea per luce e gas, nonostante i miglioramenti nel mix energetico. Il peso di tasse e oneri si rivela determinante, tanto da neutralizzare i benefici della discesa dei costi all’ingrosso. Per chi consuma poco – tipicamente famiglie piccole, anziani o chi adotta comportamenti virtuosi – in base ai dati ARERA, il prezzo resta paradossalmente più alto, segnalando la necessità di rivedere il sistema di imposizione fiscale e incentivare davvero un consumo sostenibile.