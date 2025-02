Assegno unico universale, INPS: nel 2024 erogati quasi 20 miliardi di euro

Quasi 20 miliardi di euro erogati a circa 6 milioni e mezzo di famiglie e a 10,1 milioni di figli: è il bilancio dell’Assegno unico universale relativo al 2024, diffuso oggi dall’INPS:

Nel 2024, l’INPS ha erogato alle famiglie un totale di 19,8 miliardi di euro in Assegni Unici Universali, un aumento significativo rispetto ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. Questi dati, spiega una nota, emergono dall’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’AUU, pubblicato oggi, che include anche le informazioni relative ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli anni 2022 e 2023.

Nel dettaglio, sono stati 6.365.693 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2024, per un totale di 10.088.598 figli beneficiari.

A dicembre 2024 l’importo medio dell’Assegno unico universale, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta su 172 euro. Gli importi variano: si va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024) a 222 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).

L’Assegno viene erogato dopo la metà del mese. Per chi è in regola con la domanda, la prestazione sarà accreditata dal 20 al 26 febbraio. Coloro che hanno presentato domanda per la prima volta o hanno aggiornato l’ISEE riceveranno il bonus entro il 28 febbraio.

Inoltre, per i destinatari di primo pagamento dell’AUU, è disponibile una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo dell’AUU, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto in base alla composizione del nucleo familiare. Il servizio di video guida sarà prodotto, erogato e notificato ai destinatari non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità.

L’Osservatorio sull’Assegno unico universale offre un quadro completo delle informazioni statistiche sui beneficiari e sui valori economici relativi al periodo marzo 2022 – dicembre 2024. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il documento completo e le appendici statistiche sul sito dell’INPS al seguente link: Osservatorio Statistico AUU. Inoltre, sono stati aggiornati i dati navigabili riguardanti i nuclei e i figli beneficiari di almeno un AUU a domanda nell’anno, disponibili qui: Dati Navigabili AUU

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!