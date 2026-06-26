Attacco informatico a Trenitalia, email avvisa i clienti: furto di dati

Trenitalia ha subito un attacco informatico. Un’email di avviso del data breach sta arrivando a parte dei suoi clienti. Udicon: oltre ai disservizi quotidiani ora sono a rischio anche i dati

Non ci sono solo i disservizi più o meno quotidiani che viaggiano sui binari. Trenitalia è finita anche sotto attacco informatico. La società sta comunicando via email a una parte dei propri clienti di aver rilevato “un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati” che ha determinato “un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio”. L’azienda riconosce che è stato necessario del tempo per le analisi tecniche e di sicurezza: solo alla fine è stato possibile identificare i clienti interessati.

Attacco informatico: i dati personali interessati

Le informazioni che potrebbero essere state violate e trafugate riguardano dati personali quali “dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita del passeggero; nome e cognome dell’eventuale acquirente); dati di contatto (e-mail, numero di telefono); dati di viaggio (informazioni associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, tratta, data e orario del viaggio, numero del titolo di viaggio); codice carta fedeltà, ove associato al titolo di viaggio; società/ ente datore di lavoro; tipologia di offerta o servizio associata al titolo di viaggio e dati necessari a fruire di dette offerte; estremi documento d’identità; dati connessi alla generazione del titolo di viaggio”. (SkyTG24).

Nell’email inviata ai clienti Trenitalia scrive che non sono stati coinvolti dall’attacco informatico dati di accesso agli account, credenziali personali, informazioni relative ai pagamenti come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza. Il data breach è stato notificato al Garante Privacy e l’azienda ha presentato denuncia alla Procura di Roma.

Udicon: infrastrutture non sono protette

Le informazioni personali oggetto dell’attacco possono comunque essere usate per furto d’identità e tentativi di frode, per alimentare campagne di phishing mirato che inducono le potenziali vittime a cliccare link fraudolenti o fornire credenziali personali. Ecco perché la preoccupazione è diffusa, come emerge dal commento di Udicon – Unione per la difesa dei consumatori.

“I passeggeri di Trenitalia – afferma la presidente nazionale Udicon Martina Donini – subiscono già ogni giorno ritardi, guasti, disservizi. Ora scoprono anche di aver affidato i propri dati personali a sistemi che non erano in grado di proteggerli. È troppo”.

“L’attacco informatico a Trenitalia – prosegue Donini – non è un incidente isolato: è l’ennesimo segnale che le infrastrutture critiche del Paese non sono adeguatamente protette e che i consumatori continuano a essere l’anello più debole di una catena che qualcun altro ha il dovere di blindare”.

Evidentemente non basta che dall’attacco risultino esclusi i dati di pagamento. “Prendiamo atto – aggiunge Donini – che Trenitalia esclude il coinvolgimento di dati di pagamento e credenziali di accesso. Ma questo tranquillizza l’azienda, non i cittadini. Quanti utenti sono stati colpiti? Quali dati? Da quanto tempo erano esposti? E soprattutto: cosa si farà per evitare che accada di nuovo? La fiducia non si gestisce con comunicazioni inviate a danno già fatto. Chiediamo al Governo di intervenire con misure strutturali: non possiamo continuare ad aspettare il prossimo attacco per discuterne”.

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