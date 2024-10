Auto elettriche, Antitrust: eliminati i green claim dai siti di Xev Yoyo e Microlino

I green claim generici spariscono dal sito delle autovetture. 100% sostenibile, impatto zero sull’ambiente, 100% Green sono etichette ambientali troppo generiche per essere usate senza un termine di confronto. L’Antitrust fa dunque sapere che dai siti dei veicoli elettrici xevcars.it e microlino-car.com sono stati eliminati i green claim di questo tipo.

Moral suasion, via i green claim sui siti delle auto elettriche urbane

L’Antitrust, informa una nota, ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti delle società Campello S.p.A. e Microlino Italia S.r.l. che hanno rimosso i profili di possibile scorrettezza su asserzioni e vanti ambientali, i cosiddetti green claim, utilizzati nella vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino.

In particolare, spiega l’Autorità, “sui siti web www.xevcars.it e www.microlino-car.com erano presenti green claim – relativi all’assenza di emissioni o di impatto sull’ambiente o alla totale sostenibilità ambientale di questi veicoli – del tutto assoluti e generici (es. “100% sostenibile”, “100% Green”, “Zero emissioni”, “Impatto zero sull’ambiente”, “ECO”). Inoltre non si indicava a quale aspetto e/o fase del ciclo di vita del prodotto si riferivano (es. produzione del veicolo e delle batterie, distribuzione, utilizzo, smaltimento del veicolo e delle batterie), considerando che occorre tener conto, tra l’altro, delle emissioni legate al mix dell’energia elettrica normalmente necessaria per la ricarica delle batterie ed all’uso delle autovetture”.

Dopo la moral suasion dell’Antitrust le due società hanno rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati per pubblicizzare le vetture Xev Yoyo e Microlino.

