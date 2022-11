Black Friday 2022, attenzione agli sconti gonfiati

Attenzione agli sconti gonfiati o fasulli in occasione del Black Friday. In alcuni casi superano il 50%, ma in realtà non arrivano al 20%. La denuncia arriva da Federconsumatori che ha analizzato il costo di alcuni prodotti, anche sulla base di lamentele e denunce dei cittadini poco convinti dagli offerte che trovano. Lo stratagemma denunciato dall’associazione, nell’ecommerce come nei negozi, è quello di aumentare il prezzo dei prodotti per far apparire molto più convenienti sconti che si rivelano poco rilevanti.

Black Friday 2022, Confesercenti: spesa media 261 euro a persona

Oggi dunque è quel Black Friday che porta al culmine sconti e promozioni iniziate all’inizio della settimana o, per diverse realtà, all’inizio di novembre. Molti acquisti vengono fatti online ma anche i negozi partecipano al Venerdì Nero.

Secondo un sondaggio Confesercenti-Swg, saranno circa 235mila le imprese del commercio di vicinato che aderiranno alla giornata di promozioni, circa una su tre, la più alta partecipazione di sempre. Fra questi, il 14% aderisce solo per oggi, il 6% ha aderito alla Black Week per tutta la settimana e l’11% ha iniziato a fare promozioni già all’inizio del mese. Anche se, evidenzia la sigla, la sfida con le grandi catene e con l’online è decisamente in salita e solo il 29% dei consumatori ha intenzione di approfittare degli sconti in un negozio di vicinato.

Quanto spenderanno i consumatori per il Black Friday di quest’anno?

«La giornata di promozioni, quest’anno, segna un’alta partecipazione di pubblico: sono circa 12,7 milioni di italiani hanno deciso di approfittare degli sconti e di fare almeno un acquisto con un budget medio di circa 261 euro a persona, per un totale di 3,3 miliardi di euro – stima Confesercenti Swg – Anche per l’enorme spinta promozionale dell’evento: circa 36 milioni di italiani tra i 18 e i 65 anni sono stati raggiunti da un’offerta diretta per la giornata di sconti, via sms, email, whatsapp o telefono».

Federconsumatori: sconti stellari spesso sono “gonfiati”

La domanda però ritorna: sono sconti convenienti? Non sempre, secondo i Consumatori, non quando lo sconto viene applicato sulla base dei prezzi di listino dei prodotti al momento del lancio sul mercato e non sui prezzi più recenti, che tendono a scendere.

«Gli sconti stellari promossi su alcuni prodotti, in realtà, sono spesso molto “gonfiati”: su alcuni prodotti lo sconto promosso supera il 50%, ma in realtà il vero sconto sfiora il 20% – dice Federconsumatori – Ma vi sono casi ancora peggiori: alcuni prodotti, infatti, vendono venduti in occasione del Black Friday a prezzi maggiori di quelli applicati in precedenza».

Stando al monitoraggio dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, gli sconti “esagerati” rispetto a quelli realmente applicati riguardano soprattutto il settore dell’elettronica e dei piccoli elettrodomestici, nonché quello dei giocattoli, meno il comparto dell’abbigliamento e il settore alimentare, che comunque non sono indenni da tali fenomeni. A volte poi sono i costi di spedizione maggiorati che finiscono per annullare lo sconto applicato sui prodotti online.

«Si tratta di comportamenti inaccettabili: è evidente, infatti, come molti esercenti, sapendo che gran parte dei cittadini effettuano ora gli acquisti per le festività natalizie, stiano approfittando di questo periodo per aumentare i propri introiti in vista di un Natale che si preannuncia quanto mai “magro”», dice l’associazione.

