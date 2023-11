Black Friday, Altroconsumo: un terzo dei consumatori non si fida degli sconti

L’85% degli italiani pensa di fare acquisti per il Black Friday. Ma quasi un terzo non si fida degli sconti proposti in questo periodo. Indagine Altroconsumo

Oltre otto italiani su dieci pensano di fare acquisti per il Black Friday. Sono in aumento rispetto allo scorso anno e forse a trainare è anche la volontà di risparmiare sugli acquisti per Natale: il venerdì nero è visto come occasione per spendere meno in vista delle feste natalizie come per trovare sconti su prodotti solitamente costosi. Ma quasi un terzo degli italiani non si fida degli sconti proposti. Non si fanno acquisti soprattutto per l’aumento dei prezzi, ma c’è anche un terzo di consumatori che semplicemente non ha bisogno o voglia di comprare nulla.

È il sentimento degli italiani nei confronti del Black Friday secondo un’indagine svolta da Altroconsumo su un campione di 808 cittadini.

Black Friday e acquisti previsti

L’85% degli intervistati, spiega l’associazione, prevede di fare acquisti in questi giorni, mentre solo il 72% lo ha fatto nello stesso periodo lo scorso anno. Il 22% prevede di spendere meno, principalmente per via dell’aumento dei prezzi (52%) o per un peggioramento della propria situazione economica (46%). Il budget previsto per le spese è stabile rispetto al 2022: in media quest’anno si prevede di spendere 261 euro a testa, contro i 253 euro dell’anno scorso.

“Aumentano quindi – spiega Altroconsumo – le persone che vogliono approfittare delle promozioni proposte, magari per comprare prodotti solitamente troppo costosi o per anticipare i regali di Natale spendendo meno (64%); in molti (62%), infatti, sembrano soddisfatti della loro esperienza dell’anno scorso e sostengono di essere riusciti ad acquistare prodotti con sconti piuttosto significativi; il 42% afferma di aver potuto finalmente acquistare prodotti che desiderava da molto tempo”.

Non è così per tutti. Spesso si fanno acquisti non necessarie e molti ne sono consapevoli. “C’è anche, di contro, chi si è reso conto di esser cascato nell’acquisto compulsivo, uno dei pericoli di questa settimana: il 42% l‘anno scorso ha fatto acquisti non pianificati, non necessari e ha speso più di quanto aveva inizialmente preventivato”, spiega l’associazione.

Prima la moda, poi la tecnologia

Sono cambiate invece nel corso degli anni le preferenze di acquisto. Prima i consumatori approfittavano del Black Friday per comprare soprattutto elettronica ed elettrodomestici, tablet e smartphone, mentre quest’anno le indagini dicono che “i consumatori italiani sfrutteranno le promozioni di questo periodo soprattutto per comprare abbigliamento, scarpe e accessori e solo in seconda battuta prodotti hi-tech”. Un dato in linea con altre stime come quelle di Confesercenti-Ipsos.

Chi non si fida degli sconti

Un dato interessante è la “convenienza percepita” da parte dei consumatori. Sono davvero tali le offerte del Black Friday?

“Il 70% sostiene che vale la pena acquistare in questa occasione perché si possono ottenere buoni sconti – spiega Altroconsumo – Permane comunque anche la consapevolezza che i negozi possano aumentare i prezzi alcune settimane prima in modo che, applicando uno sconto, i prezzi dei prodotti rimangano praticamente invariati. Infine, un buon 32% non si fida dei prezzi scontati del Black Friday e reputa che la maggior parte dei prezzi sia uguale o addirittura più alta rispetto ai prezzi applicati in periodi non promozionali”.

