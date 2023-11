Black Friday, Codacons: una spesa su due sarà un regalo di Natale anticipato

Quattro italiani su dieci cercheranno acquisti a prezzi scontati per il Black Friday. Sconti e promozioni in molti casi iniziano oggi fino a tutta la prossima settimana. Codacons: una spesa su due sarà un regalo di Natale anticipato

Approfittare del Black Friday per anticipare i regali di Natale. E cogliere su questi qualche sconto interessante. Una spesa su due di quelle fatte per il Black Friday sarà proprio un regalo di Natale, afferma il Codacons, un modo per difendersi dal caro prezzi imperante. A seguire gli sconti proposti in questo evento di consumo, di importazione statunitense ed affermatosi da tempo anche in Italia, saranno almeno 4 italiani su 10 che cercheranno acquisti a prezzi scontati, soprattutto in vista del Natale, e daranno vita a un giro d’affari che quest’anno sfonderà la soglia dei 4 miliardi di euro.

Questi i dati diffusi dal Codacons in occasione del via libera a un periodo di sconti e promozioni che parte da oggi per andare avanti fino al 27 dicembre. Il Black Friday nasce infatti come giornata singola (il quarto venerdì di novembre, quest’anno venerdì 24 novembre) ma si è ampliato fino a coinvolgere l’intera settimana come Black Week e spesso anche più giorni, facendo parlare anche di un Black Month. Online e non solo.

Black Friday, i consumatori spostano le spese di Natale a novembre

“Il 42% dei cittadini acquisterà con certezza almeno un prodotto durante il periodo di sconti, ma se si considera anche la fetta di “indecisi” e di coloro che valuteranno all’ultimo se aderire o meno alle offerte, la percentuale degli interessati balza all’80% – stima il Codacons – Cresce la propensione alla spesa, con il giro d’affari del Black Friday che supererà quest’anno quota 4 miliardi di euro, in aumento del +15% sul 2022. Un incremento che, tuttavia, non deve trarre in inganno: per difendersi dal caro-vita e dagli aumenti dei prezzi al dettaglio, i consumatori sostanzialmente spostano gli acquisti di Natale a novembre, in modo da anticipare i regali sfruttando gli sconti. In base alle previsioni del Codacons, ben 1 acquisto su 2 effettuato durante il Black Friday sarà un regalo di Natale anticipato”.

Si può dire una tradizione (anche perché molte offerte sono online e molti acquisti sono via e-commerce) che in testa alla classifica dei prodotti più gettonati durante il Black Friday ci siano anche quest’anno l’elettronica e l’hi-tech, comparto dove il 65% circa dei consumatori è intenzionato a fare almeno un acquisto. Cresce l’interesse per il settore abbigliamento, calzature e accessori, che coinvolgerà il 58% dei cittadini che approfitteranno degli sconti, e quello della salute e prodotti di bellezza (30%).

