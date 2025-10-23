Bonus elettrodomestici, si parte

Parte la prima fase del bonus elettrodomestici. Sono aperti i termini per la registrazione dei produttori e dei venditori. I consumatori avranno 15 giorni di tempo per usare il voucher

Sta per partire il bonus elettrodomestici. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, una misura che vuole promuovere la sostenibilità e la transizione energetica e si rivolge alle persone che sostituiscono un elettrodomestico obsoleto.

La misura, spiega il Mimit, è articolata in due fasi:

la prima riguarderà i produttori e i venditori , che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 ottobre (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).

e i , che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 ottobre (produttori) e dal 27 ottobre (venditori). la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati nei prossimi giorni.

Bonus, sconti ed elettrodomestici

Il bonus elettrodomestici è un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinato a utenti che sostituiscono vecchi elettrodomestici on l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e il corretto smaltimento. Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

100 euro per famiglia anagrafica;

200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Sono ammessi esclusivamente Elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Gli elettrodomestici ammessi al bonus sono grandi elettrodomestici ad uso civile (come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni) appartenenti a classi di elevata efficienza energetica (articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale) e prodotti in uno stabilimento situato nell’Unione europea.

15 giorni per usare il voucher

Smaltire un elettrodomestico obsoleto è condizione necessaria per poter usare il voucher previsto dal bonus. Le risorse a disposizione per il 2025 sono pari a 48,1 milioni di euro.

Gli utenti finali riceveranno un voucher e dovranno usarlo entro 15 giorni dalla sua emissione; questo può essere usato sia nei negozi sia nei punti vendita online censiti.

Il bonus elettrodomestici non è cumulabile con altre agevolazioni, comprese quelle di natura fiscale, che si riferiscono agli stessi costi ammissibili. Quindi non potrà essere utilizzato da chi già usufruisce della detrazione del 50% prevista dal bonus mobili ed elettrodomestici legato alle ristrutturazioni edilizie.