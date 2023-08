Bonus trasporti, dal 1° settembre riapre la piattaforma per inviare la richiesta

Il prossimo 1° settembre 2023 sarà il click day per il bonus trasporti. Come ricorda Adiconsum, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a partire dalle ore 8.00, riaprirà la piattaforma per l’erogazione dei bonus utilizzando i fondi non utilizzati o parzialmente utilizzati nel mese di agosto, così da evadere alcune richieste, e così si farà ogni mese da qui alla fine dell’anno.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fino al 4 agosto sono stati oltre 1.875.600 (1.875.605 al 4 agosto) i voucher emessi, per un totale di quasi 95 milioni di euro di beneficio assegnati (94.466.507,97 €).

“Dall’8 agosto – spiega Adiconsum – la piattaforma utilizzata per richiedere l’emissione del bonus trasporti è stata oggetto di una sospensione temporanea per esaurimento dei fondi messi a disposizione. Rimangono comunque validi quelli emessi prima della chiusura“.

Bonus trasporti, come accedere

Come spiegato nelle FAQ disponibili sul sito dedicato, per la richiesta del Bonus trasporti è necessario accedere – tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – alla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il Bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro e si può chiedere per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.

Si ricorda, infine, che il valore del buono non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!