L’Antitrust ha avviato un’istruttoria verso una serie di aziende per presunto cartello nel settore del vetro: si sarebbero coordinate per definire gli aumenti di prezzo delle bottiglie di vetro per il vino

Bottiglie di vetro per il vino, Antitrust avvia istruttoria per presunto cartello (Foto Pixabay)

Presunto cartello nel settore del vetro. E conseguente aumento coordinato del prezzo delle bottiglie di vetro per il vino. È l’ipotesi al quale lavora l’Antitrust, che ha avviato un’istruttoria per presunto cartello nel settore del vetro cavo. L’Autorità garante della concorrenza, a partire da alcune segnalazioni (una delle quali arrivata tramite la propria piattaforma di whistleblowing) ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti di Berlin Packaging Italy, Bormioli Luigi, O-I Italy, Verallia Italia, Vetreria Cooperativa Piegarese, Vetreria Etrusca, Vetri Speciali, Vetropack Italia e Zignago Vetro per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nella vendita delle bottiglie di vetro.

Presunto cartello nel vetro per le bottiglie

Secondo la denuncia inviata attraverso la piattaforma di whistleblowing, alcune email sarebbero state trasmesse alla clientela a marzo e settembre 2022 per comunicare aumenti generalizzati dei prezzi di vendita delle bottiglie per l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con analogie sia nella quantità che nella formulazione letterale.

Un’altra segnalazione di potenziale cartello, si legge nel procedimento di avvio, afferma che alcuni produttori “avrebbero richiesto contestualmente, nei mesi di marzo e agosto-settembre 2022, aumenti simili dei propri listini adducendo come giustificazioni principali la guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei costi energetici. Tali aumenti, sebbene presentati dai produttori come temporanei, sarebbero poi proseguiti anche nel 2023 nonostante la diminuzione dei costi a cui sarebbero stati asseritamente legati”.

Il possibile aumento coordinato dei prezzi di listini riguarda il settore della produzione e commercializzazione delle bottiglie di vino in vetro.

Secondo l’Autorità, dunque, “le società si sarebbero coordinate, almeno a partire dal 2022, nel richiedere ai propri clienti analoghi aumenti di prezzo delle bottiglie di vetro nello stesso arco temporale. Questo coordinamento potrebbe essere il risultato di un accordo o di una pratica concordata per evitare il confronto concorrenziale tra i principali operatori del settore”, informa una nota stampa.

E come si legge nell’avvio dell’istruttoria, “il coordinamento delle rispettive condotte commerciali ha a oggetto, in particolare, l’aumento dei prezzi di listino delle bottiglie di vino in vetro da applicare ai clienti nel medesimo arco temporale. Alcune delle comunicazioni inviate ai segnalanti presentano una formulazione del tutto simile e contengono variazioni analoghe dei prezzi di listino, apparentemente non giustificate dall’aumento dei costi delle materie prime”.

I funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società e di altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria, tra cui Assovetro, l’Associazione nazionali degli industriali del vetro.

