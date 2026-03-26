Buoni pasto, Antitrust apre istruttoria su Edenred per presunto abuso di posizione dominante

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accende i riflettori sul mercato dei buoni pasto e apre un provvedimento verso Edenred, che avrebbe attuato “una strategia per trasferire oneri ingiustificati” sulla grande distribuzione. La conseguenza possono essere maggiori costi per i consumatori. Edenred: “Fiduciosi nell’esito dell’indagine”

L’Antitrust accende i riflettori sul mercato dei buoni pasto. E avvia un’istruttoria verso Edenred per presunto abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la società avrebbe attuato “una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla GDO, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori”.

L’istruttoria riguarda Edenred Italia e la controllante Edenred SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto.

Edenred Italia emette buoni pasto a marchio Ticket Restaurant. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nelle sedi di Edenred Italia nonché nelle sedi delle altre principali società emittenti di buoni pasto e di alcuni provider, ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.

Il mercato dei buoni pasto

Nel provvedimento, l’Antitrust ripercorre il funzionamento del mercato dei buoni pasto. Spiega che fra luglio 2025 e gennaio 2026 sono arrivate all’Autorità diverse segnalazioni che riguardavano condotte di di Edenred e, a seguire, dalle altre principali società emittenti in materia di accettazione di buoni pasto.

Il mercato dei servizi sostitutivi di mensa, o buoni pasto, è molto concentrato.

“Nonostante la presenza di quindici operatori autorizzati all’emissione, nel 2024 le prime quattro società (Edenred, Day, Pellegrini e Pluxee) detenevano complessivamente una quota di mercato superiore al 90% – spiega l’Autorità nel provvedimento – In tale mercato, Edenred possiede una posizione di indiscussa leadership”.

La società dispone del network di esercenti convenzionati più ampio a livello nazionale, con una presenza particolarmente significativa nel canale della grande distribuzione organizzata, che rappresenta inoltre il principale canale di uso dei buoni pasto.

Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto

L’Antitrust contesta dunque che “le condotte di Edenred oggetto di segnalazione appaiono costituire una complessa strategia suscettibile di integrare un abuso di posizione dominante.”

Secondo l’Autorità, dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati per il rimborso dei buoni pasto, Edenred avrebbe attuato “una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata – spiega una nota – In particolare, Edenred avrebbe imposto unilateralmente una riorganizzazione delle modalità di accettazione dei buoni pasto elettronici, eliminando l’integrazione diretta tra i sistemi di cassa della GDO e le proprie piattaforme autorizzative, imponendo l’uso di sistemi di interconnessione indiretta forniti da provider terzi e aumentando così i costi per la GDO. Edenred avrebbe anche imposto altre condizioni penalizzanti quali, ad esempio, un allungamento della tempistica di rimborso dei buoni pasto”.

La maggior complessità operativa, e l’aumento dei costi per la grande distribuzione organizzata, “possono riflettersi in maggiori oneri per i consumatori e incidere sul corretto funzionamento del mercato”, spiega l’Antitrust.

Lo statement di Edenred

“Edenred non può esprimersi su questa indagine fintantoché è in corso ed è ovviamente a disposizione dell’Autorità italiana garante della concorrenza per fornire tutte le spiegazioni necessarie a garantire una corretta comprensione dei servizi offerti al settore della distribuzione in Italia – si legge in uno statement dell’azienda – Nel rigoroso rispetto della normativa sui buoni pasto in Italia, in particolare delle condizioni imposte dalla legge del 16 dicembre 2024, Edenred è fiduciosa nell’esito di questa indagine”.

UNC: fare subito chiarezza

L’Unione Nazionale Consumatori chiede di fare subito chiarezza.

«Purtroppo, tutti i costi delle imprese finiscono inevitabilmente per essere traslati sull’anello più debole della catena, l’ultimo, ossia sul consumatore finale – commenta il presidente dell’associazione Massimiliano Dona – Quindi se ci sono oneri ingiustificati e aggiuntivi, è chiaro che a pagare sono i lavoratori, nel momento in cui diventano consumatori utilizzando i buoni pasto. La normativa sull’abuso di posizione dominante andrebbe comunque rafforzata, esplicitando che l’imposizione di prezzi eccessivamente gravosi è sempre un abuso anche se la posizione dominante non è relativa ad un mercato rilevante a livello nazionale».