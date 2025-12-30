Capodanno, il cenone al ristorante vale 439 milioni di euro

Cosa si fa a Capodanno? Per molti San Silvestro è occasione per cenone e discoteca. Ecco qualche stima, e qualche prezzo, per la serata di fine anno

Cosa fai a Capodanno? La domanda ricorre in questi giorni, un po’ è routine un po’ esigenza di organizzazione, magari poco gradita per quanti vogliono solo regalarsi una coccola fra le quattro pareti di casa, una cena senza fretta con il menu più o meno da tradizione e un brindisi di buon auspicio davanti al cambio di calendario. Cosa fai a Capodanno è la domanda da cui partire, o a cui sfuggire, negli ultimi giorni di dicembre, fra pressioni sociali a “fare” e socializzare e voglia di ritagliarsi un momento di intimità che prescinde invece dal dover “fare” qualcosa a tutti i costi. Ma questa è filosofia spicciola, mentre per molti la notte di San Silvestro è un appuntamento di festa, di ballo, di socialità – nonché ovviamente di lavoro per quanti operano nel settore della ristorazione e del locali.

Capodanno al ristorante, spesa media 120 euro cenone più veglione

E così, numeri alla mano, Capodanno al ristorante è una delle possibili scelte per accogliere il nuovo anno. Secondo l’Ufficio Studi di Fipe-Confcommercio a San Silvestro saranno 4 milioni e 600 mila i clienti dei ristoranti aperti, oltre 76 mila, con un aumento dell’8,5% rispetto al 2024 attribuito principalmente al maggior numero di esercizi aperti (57,2% vs il 52,9% dello scorso anno). Capodanno al ristorante vale quest’anno una spesa di 439 milioni di euro, in crescita del 9,7% sul cenone del 2024.

Ma quanto si spende per la serata? Secondo Fipe-Confcommercio, la spesa media per Capodanno sarà di 94 euro per il solo cenone e di 120 euro se si sceglie la formula cenone+veglione, che si troverà nel 21,7% dei ristoranti, con eventi che uniscono la cena a spettacolo e musica.

Le proposte sono diverse e rispettano anche la diversa tipologia di locali, dai ristoranti alle discoteche ai club, oltre che agli eventi in piazza. Per il brindisi di mezzanotte i clienti dei ristoranti faranno saltare circa 1,3 milioni di tappi, con una netta preferenza per le bollicine italiane. Lo spumante avrà infatti l’esclusiva nel 73,6% dei locali, mentre il 23,4% degli esercizi darò anche l’alternativa delle bollicine francesi.

“L’aumento della clientela nei ristoranti per la notte di San Silvestro va interpretato alla luce dei profondi cambiamenti che attraversano la società – ha detto Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio – Pur in un quadro economico ancora complesso, le famiglie approfittano delle festività per liberarsi dagli impegni quotidiani e, dunque, anche dall’incombenza di organizzare un appuntamento conviviale come quello del cenone dell’ultimo dell’anno, scegliendo la soluzione del ristorante. D’altra parte abbiamo un’offerta fortemente diversificata e per questo accessibile alle diverse capacità di spesa della clientela”.

Capodanno in discoteca

Altra opzione gettonata è il Capodanno in discoteca. Secondo Silb-Fipe, l’Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, il periodo tra Natale e Capodanno conferma una tendenza alla crescita. L’associazione parla di nuovo record per Capodanno e stima oltre 7 milioni di persone nei locali notturni italiani per l’ultimo dall’anno, un aumento dovuto soprattutto all’arrivo dei turisti stranieri.

Le proposte, anche per discoteche e club, sono diverse: il 60% dei locali offrirà pacchetti completi con cenone e veglione, con un costo medio di 105 euro; il restante 40% punterà sul solo veglione dopocena, a partire da 30 euro; l’82% dei locali proporrà serate tematiche e special guest, con format creativi pensati per un pubblico ampio.