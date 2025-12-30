Capodanno in viaggio: destinazione Italia, montagna e città d’arte

Destinazione Italia, in montagna e nelle città d’arte, per quanti passeranno Capodanno in viaggio e approfitteranno delle feste per una vacanza. Sarano oltre sei milioni secondo Swg Confcommercio

Destinazione Italia, montagna e città d’arte, in coppia o con tutta la famiglia. Capodanno in viaggio è un’opzione gettonata da quanti possono concedersi una vacanza, spesso proprio a cavallo fra San Silvestro e il primo dell’anno – per molti il viaggio va dai due ai quattro giorni. Capodanno in viaggio è la scelta di 6 milioni di viaggiatori secondo una stima di Swg Confturismo-Confcommercio.

Capodanno, spesa media 410 euro

Circa 1 milione e 900 mila persone si recheranno da parenti o seconde case in Italia, circa 1 milione e 300 mila andranno all’estero, 2 milioni e 800 mila sceglieranno strutture ricettive nei confini nazionali. L’80% rimarrà in Italia e fra questi il 20% nella propria regione.

Per celebrare l’ultimo dell’anno, le località più gettonate saranno montagna, città d’arte e mare, con una spesa media di 410 euro.

Solo un italiano su cinque sceglierà una destinazione estera, con in testa alle preferenze europee Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Trentino Alto Adige, Toscana e Campania saranno le regioni più gettonate per il Capodanno 2025 italiano.

La vacanza di fine anno

Qualche giorno fa un quadro sul Capodanno in viaggio è venuto anche da Federalberghi, che parla di oltre 10 milioni in viaggio per la fine dell’anno, di questi 4 milioni 550 mila italiani in partenza solo per questa festività.

Anche per la vacanza di fine anno la maggioranza rimarrà in Italia, scegliendo soprattutto la montagna (33,7%), località d’arte (25,3%) o città diverse dalla propria residenza (22,7%). I 670 mila italiani che opteranno invece per l’estero, preferiranno le grandi capitali europee (84,1%) e i parchi divertimenti europei (5,3%).

La spesa media pro capite è stimata in 672 euro (563 euro per chi resterà in Italia e 1.303 euro per chi andrà all’estero). Solo per la vacanza di Capodanno, Federalberghi stima un giro d’affari di 3 miliardi e 100 mila euro.

Quali le principali attività? Al primo posto passeggiate, partecipazione a eventi tradizionali e folkloristici, visita a mercatini ed eventi natalizi; una certa attenzione verrà data agli eventi enogastronomici, a escursioni e gite. Da ricordare sempre che si parla solo di una fetta di italiani.

Il 36,4% di chi ha rinunciato a viaggiare in occasione del Capodanno ha motivato la scelta con la mancanza di risorse economiche, mentre quasi la metà di chi parte riduce comunque le spese complessive, “tagliando” sulla distanza del viaggio e sulla durata complessiva della vacanza.