Caporalato, la strage dei braccianti e il cibo sporco di sangue

La strage dei braccianti ad Amendolara, in Calabria, torna a far parlare di caporalato, sfruttamento e condizioni di schiavismo nei campi agricoli d’Italia. Federconsumatori: “Basta al cibo sporco di sangue, serve etichettatura sociale obbligatoria e inasprimento delle norme contro lo sfruttamento nei campi”

Il Made in Italy di cui si vanta l’Italia poggia sul caporalato e sullo sfruttamento dei braccianti nei campi, in sistemi di lavoro schiavistico e para schiavistico. La barbarie che si è consumata ad Amendolara, in Calabria, dove quattro braccianti agricoli (tre afghani e un pakistano) sono stati bruciati vivi in un’auto, ricorda che lo sfruttamento nei campi ha superato un’altra soglia dell’orrore. Di nuovo si parla di caporalato e si indaga su questo fenomeno. E non solo, dato che le indagini sono solo all’inizio. Il Procuratore della Repubblica ha infatti detto che “il caporalato è una delle piste, ma non l’unica” (Sky Tg 24).

Un’altra strage dopo Satnam Singh

La Flai Cgil ha chiesto alle forze dell’ordine impegnate nelle indagini di “individuare non solo la rete dei caporali pakistani ma anche i loro mandanti che costituiscono un vero e proprio sistema organizzato per lo sfruttamento dei lavoratori agricoli”. Il sindacato chiede al governo che “moltiplichi immediatamente le ispezioni in agricoltura, anche con l’aiuto delle forze dell’ordine così come accadde con l’omicidio di Satnam Singh”.

Il richiamo è a un’altra barbarie, quella che si è consumata a giugno 2024 con la morte atroce di Satnam Singh nelle campagne dell’Agro Pontino. Il bracciante indiano prima ha avuto il braccio mozzato in un’azienda agricola di Latina, poi è stato letteralmente scaricato dal datore di lavoro davanti casa, insieme alla moglie, senza ricevere soccorso. Una morte che ha richiamato l’attenzione sulle condizioni di sfruttamento e di vero e proprio schiavismo in cui si trovano molti lavoratori immigrati impiegati nelle campagne dell’Agro Pontino. E non solo.

“Basta sangue nel piatto”

Il caporalato e lo sfruttamento degli immigrati nei campi sono infatti trasversali, uniscono le campagne d’Italia da Nord a Sud. La nuova strage squarcia il velo sullo sfruttamento dei lavoratori agricoli che alcune produzioni portano con sé e portano, alla fine, nel piatto che arriva sulla tavola.

Federconsumatori torna allora a chiedere strumenti di trasparenza perché i consumatori, l’ultimo anello della catena, non siano complici, con i loro acquisti, di filiere basate sullo sfruttamento.

Il sopravvissuto alla strage di Amendolara ha raccontato che i suoi compagni avevano chiesto più volte ai caporali di essere pagati per il lavoro svolto nei campi, senza mai ottenere nulla. Qualcuno di loro aveva chiesto un contratto, la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Ma sono stati uccisi.

“Le parole del sopravvissuto raccolte direttamente dalla Flai-Cgil del territorio – ha detto il segretario generale della Flai-Cgil, Giovanni Mininni – confermano l’esistenza di un sistema di ricatto feroce, dove il diritto al lavoro e alla dignità viene barattato con la pura sussistenza, azzerando i diritti. Se le indagini dovessero confermare che ci troviamo di fronte a un atto punitivo contro chi ha provato a ribellarsi, la risposta della FLAI sarà durissima”.

Oltre ad esprimere “orrore e sdegno per questa strage, l’ennesima”, Federconsumatori ribadisce che “i cittadini, nel piatto, non vogliono questo. Ogni volta che un consumatore acquista fragole, pomodori, arance, ha il diritto di sapere che quel prodotto non porta con sé il peso dello sfruttamento, della violenza, del ricatto, e spesso del sangue. I cittadini non vogliono essere complici inconsapevoli di un sistema criminale. Eppure, senza strumenti di trasparenza, lo diventano”.

Etichettatura sociale che attesti sicurezza e diritti

La soluzione chiesta da Federconsumatori è quella di adottare una “etichettatura sociale obbligatoria, che attesti le condizioni di lavoro, la regolarità dei contratti, la sicurezza nei campi e il rispetto della dignità dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva. Solo così i consumatori potranno scegliere in modo davvero consapevole e responsabile”.

L’associazione chiede poi di inasprire le norme contro il caporalato con controlli più stringenti e la lotta alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani.

“Il continuo richiamo all’eccellenza del made in Italy, di fronte a questi fatti, risuona ingannevole, quasi macabro – commenta Federconsumatori – Se vogliamo che le nostre produzioni siano davvero un motivo di orgoglio a livello nazionale e internazionale, dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia a questa piaga: l’eccellenza non può poggiare sulla schiavitù”.

Flai Cgil chiede al Governo e all’Inps la piena applicazione della legge 199 contro lo sfruttamento e il caporalato, l’insediamento delle sezioni territoriali in ogni provincia e un piano di accoglienza dei lavoratori migranti mai attuato a 10 anni dall’approvazione della legge. “In circa 15 giorni sono morti 11 lavoratori agricoli immigrati. Altri sono ancora gravi – denuncia il sindacato – Tutto ciò avviene in contemporanea alla partenza delle grandi campagne di raccolta che ogni anno ci ricordano quanto sia faticoso e rischioso il lavoro in agricoltura anche per le ondate di calore”.